Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений по закрытым и кодируемым открытым тестовым заданиям (95 заданий).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

С результатами экзамена можно ознакомиться здесь.

Бакалавры также могут узнать информацию о своих результатах, отправив «номер дела» через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.

Отмечается, что итоговый балл за экзамен будет представлен в течение 6 недель - после проверки заданий по написанию эссе на иностранных языках. Участники могут набрать максимум 95 баллов по закрытым и кодируемым заданиям и до 5 баллов за эссе. Из 22 780 бакалавров, зарегистрированных для участия в экзамене, 519 человек не явились на тестирование. Результаты 2 человек были аннулированы за нарушение правил проведения экзамена.