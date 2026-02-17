 The National: «Маршрут Трампа» открывает новые перспективы для Нахчывана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

The National: «Маршрут Трампа» открывает новые перспективы для Нахчывана

First News Media19:00 - Сегодня
The National: «Маршрут Трампа» открывает новые перспективы для Нахчывана

Мирное соглашение, завершившее тридцатилетний конфликт на Южном Кавказе, открывает новые перспективы для богатого полезными ископаемыми Нахчывана, который в ближайшее время может получить выгоду от реализации масштабного инфраструктурного проекта, названного в честь президента США Дональда Трампа - "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Как сообщает Report, об этом говорится в материале издания The National.

Автор статьи рассказывает о поездке в Азербайджан, обращая основное внимание на реализацию проекта TRIPP, его влияние на развитие региона Южного Кавказа и, в частности, Нахчывана, а также на роль США в мирном процессе между Баку и Ереваном.

В публикации отмечается, что помимо охвата Южного Кавказа, маршрут TRIPP через Армению в Нахчыван создаст прямое сообщение и с Европой через Турцию.

"Это (TRIPP - ред.) создаст еще один узел на глобальном торговом маршруте, связывающем Китай с западными рынками, известном как "Средний коридор ". Он позволяет избежать как России, так и Ирана, находящихся под жесткими санкциями, и обойти сложности, связанные с организацией торговли через эти страны", - говорится в материале.

В статье также приводятся слова помощника президента Азербайджана, руководителя отдела по внешней политике Администрации президента Хикмета Гаджиева, сказанные в интервью The National, о ключевой роли США и лично президента Дональда Трампа в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном и в развитии транспортной инфраструктуры региона.

"Во-первых, президент [Дональд] Трамп поддержал этот документ (о создании TRIPP - ред.) своим личным политическим влиянием. Затем он обеспечил участие Америки в этом документе. Наряду с этим, вопрос о коридоре TRIPP также является взаимовыгодным и меняет геополитическую ситуацию в нашем регионе", - сказал Гаджиев.

Представитель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Фуад Шахбазов, со своей стороны, отмечает, что TRIPP облегчит соединение Нахчыванской Автономной Республики с основной территорией Азербайджана:

"Конечно, [этот железнодорожный маршрут] облегчает доступ в Нахчыван, когда вы оставляете позади три десятилетия изоляции от материковой части Азербайджана. Когда появляется возможность быть связанным железной дорогой, это кажется более удобным, поэтому я думаю, что могу сказать, что это позитивный фактор".

Издание особо подчеркивает, что "TRIPP является частью сдвига в сторону Запада и отхода от России и Ирана как Азербайджана, так и Армении".

"Для богатого нефтью и газом Азербайджана укрепление позиций в качестве ключевого узла на глобальных торговых путях является частью диверсификации экономики", - отмечает автор статьи.

Поделиться:
254

Актуально

Политика

Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьер-министром Албании Эди Рамой - ФОТО

Мнение

Мошенник-финансист, военный преступник, террорист: Путь Варданяна от миллиардов ...

Политика

Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ДОПОЛНЕНО

Политика

МИД Азербайджана: Трагедия в Гарадаглы навечно останется в памяти как ...

Политика

Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьер-министром Албании Эди Рамой - ФОТО

The National: «Маршрут Трампа» открывает новые перспективы для Нахчывана

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ДОПОЛНЕНО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Вэнс: Мы собираемся направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

В Армению прибыла азербайджанская делегация через сухопутную границу - ФОТО - ВИДЕО

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Последние новости

Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьер-министром Албании Эди Рамой - ФОТО

Сегодня, 20:40

Режиссёр Саида Хагвердиева под следствием: истцы требуют ареста

Сегодня, 20:20

Стали известны детали трагической гибели в РФ супругов-азербайджанцев

Сегодня, 20:00

Студенты БВНШ стали первыми в стране по результатам вступительного экзамена в магистратуру

Сегодня, 19:45

Азербайджан построит в Сирии около 10 новых школ и капитально отремонтирует около 100 школ - ФОТО

Сегодня, 19:30

Бакинец напал с ножом на нового мужа бывшей жены в День святого Валентина

Сегодня, 19:15

The National: «Маршрут Трампа» открывает новые перспективы для Нахчывана

Сегодня, 19:00

В Баку украли золото из забытой на остановке сумки

Сегодня, 18:45

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:30

Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере продовольственной безопасности - ФОТО

Сегодня, 18:15

Мошенник-финансист, военный преступник, террорист: Путь Варданяна от миллиардов до тюрьмы

Сегодня, 18:07

Ранее судимые подельники пытались наладить сбыт наркотиков в Гобустане

Сегодня, 17:58

Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 17:55

​​​​​​​Выдан ордер на арест певца Эдиса

Сегодня, 17:46

«Иногда я просыпаюсь ночью, чтобы проверить, жив ли он»: Тяжелая история семьи, живущей на одну пенсию по инвалидности

Сегодня, 17:44

​​​​​​​На Berlinale подписан меморандум о совместном кинопроизводстве Азербайджана и Грузии – ФОТО

Сегодня, 17:26

Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру

Сегодня, 17:20

В Женеве начались переговоры по Украине

Сегодня, 17:14

В Пакистане в результате теракта погибли 11 военных

Сегодня, 16:58

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 16:55
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36