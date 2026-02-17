​​​​​​​На Berlinale подписан меморандум о совместном кинопроизводстве Азербайджана и Грузии – ФОТО

Aзербайджан представлен на 76-м Берлинском международном кинофестивале (Berlinale), который проходит в столице Германии - Берлине - с 12 по 22 февраля.

В рамках визита азербайджанская делегация проводит деловые встречи и обсуждения, направленные на более широкое продвижение национальной кинематографии в мире и развитие сотрудничества в этой сфере, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры АР.

В ходе этих встреч в Азербайджанском культурном центре в Берлине был подписан меморандум между действующим при министерстве культуры Киноагентством АР (ARKA) и Национальным киноцентром Грузии.

Цель меморандума - совершенствование механизмов совместного производства (co-production) в сфере аудиовизуальной деятельности, предоставление совместных услуг местным и иностранным кинопроизводителям, увеличение числа проектов, отражающих культурные ценности обеих стран, а также поощрение отображения дружеских связей между двумя государствами в кинематографии.

Документ подписали генеральный директор ARKA Рашад Азизов и генеральный директор Национального киноцентра Грузии Мамука Блиадзе - меморандум предусматривает подписание соответствующих соглашений между сторонами для обеспечения реализации сотрудничества, вытекающего из положений данного документа.

