Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере продовольственной безопасности - ФОТО

Состоялась встреча между председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Гошгаром Тахмазли и министром по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амной бинт Абдулла аль Дахак аль Шамси.

Об этом cообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием дружественных и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и ОАЭ, вступивших в исторический этап.

Г. Тахмазли высоко оценил активное участие ОАЭ в глобальных инициативах в области климата и окружающей среды, особенно в направлении укрепления продовольственной безопасности. В последние годы между двумя странами особенно в сфере импорта-экспорта динамично расширяется эффективное сотрудничество.

В свою очередь, Амна бинт Абдулла аль Дахак аль Шамси подчеркнула значение проекта Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между АПБА и Министерством по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ в сфере здоровья животных и продовольственной безопасности.

Затем между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на поддержку усилий по предотвращению и ограничению распространения инфекционных заболеваний животных, укрепление сотрудничества по представляющим взаимный интерес направлениям в сфере продовольственной безопасности и здоровья животных, включая защиту здоровья животных и общественного здоровья, обмен образцами медицинских и ветеринарных сертификатов.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы расширения доступа на рынок ОАЭ экспортно-ориентированной продукции, находящейся под контролем в сфере продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного надзора, а также согласование ветеринарных сертификатов для экспорта живых животных. В то же время, состоялся обмен мнениями по вопросам осуществления обмена опытом в сфере здоровья растений и животных и углубления сотрудничества в лабораторной сфере.

Стороны заявили, что встреча способствовала переходу сотрудничества в аграрной сфере и сфере продовольственной безопасности на новый этап.