Ранее судимые подельники пытались наладить сбыт наркотиков в Гобустане

В Гобустане обнаружено 4 килограмма наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции, проведенной сотрудниками Гобустанского районного отдела полиции, были задержаны ранее судимые Гюнер Гулиев, Сонмез Сулейманов и Фарид Алиев, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. У них было обнаружено и изъято 4 килограмма марихуаны и опиума, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что задержанные приобрели наркотические средства при посредничестве Г. Гулиева у гражданина Ирана с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении всех троих задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.