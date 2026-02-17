Мошенник-финансист, военный преступник, террорист: Путь Варданяна от миллиардов до тюрьмы

20 лет лишения свободы – к такому окончательному наказанию приговорил Бакинский военный суд одного из бывших главарей сепаратистской хунты, гражданина Армении Рубена Варданяна.

Как сообщалось, сегодня на открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, был объявлен приговор.

57-летний Варданян - бывший банкир и олигарх, который, решив скрыть свое прямое участие в мошеннических схемах, отказался от российского гражданства и бросился в политическую спекуляцию, незаконно проникнув в Карабах и какое-то время руководя так называемым «правительством» марионеточного режима, был задержан при попытке бегства после антитеррористической операции сентября 2023 года.

Представляем читателям материал 1news.az о финансовых махинациях, в полной мере раскрывающий источники состояния Варданяна, которые он в том числе направлял на военные преступления и финансирование терроризма на территории Азербайджана. Данная статья вышла в сентябре 2018 года, сегодня она публикуется с незначительными изменениями, связанными с уточнением временных данных.

Карьера Варданяна началась с брокерской компании «Тройка Диалог». Работая в компании со дня ее основания, он с 1992 года руководил ею, занимая посты исполнительного директора, затем президента, СЕО и председателя совета директоров группы компаний «Тройка Диалог», вплоть до продажи Сбербанку 23 января 2012 года. После этого был соруководителем Sberbank CIB, впоследствии — советником президента, председателем правления Сбербанка.

В 2013 году вместе с управляющим директором и экс-партнером «Тройки Диалог» Михаилом Бройтманом создал инвестиционную компанию «Варданян, Бройтман и партнеры». В 2002-2004 годах был генеральным директором «Росгосстраха», одновременно возглавляя «Тройку Диалог».

Входил в советы директоров «КамАЗа», Sollers, Америабанка (Армения), совет по экономическим вопросам МФК и попечительский совет Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Варданян был партнером-учредителем, заместителем председателя международного попечительского совета Московской школы управления «Сколково», президентом которой был с 2006-го по 2011 год. Он также возглавлял наблюдательный совет Института исследований развивающихся рынков и экспертный совет Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы «Сколково». Вскоре Рубен Варданян заявил о запуске нового бизнес-проекта по оказанию услуг по передаче и оформлению бизнеса и капиталов наследникам.

В июне 2015 года Варданян открыл компанию Phoenix Advisors, в функции которой входила помощь клиентам в выработке стратегии передачи активов и определения круга преемников, так как этот круг не всегда ограничивается членами семьи. Большей частью капитала Варданяна занималась небольшая инвестиционная фирма «Варданян, Бройтман и партнеры». Активы под ее управлением исчислялись несколькими миллиардов долларов, деньги - вложены в десяток проектов.

Согласно схеме Варданяна, собственник может даже передать активы в управление еще одной его компании – кипрской VBP Cyprus, а сам Варданян и другие представители компании занимались бы стратегией, представлять собственника в Совете директоров, нанимать топ-менеджеров.

Варданян стремился прибрать к рукам не только деловую среду, но и сферу некоммерческих организаций. Для этих целей был создан проект Philin (от philanthropy infrastructure), чтобы заниматься поддержкой инфраструктуры российских некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов, что должно помочь «снизить их затраты». Таким образом, Варданян стремился влиять как на крупные компании, так и на сферу некоммерческих организаций России, фактически имея доступ к их юридической и финансовой документации.

Деньги в России, проекты - в США

Особой строкой в бизнесе Варданяна проходила медиа-сфера. В марте 2015 года в Нью-Йорке было распространено сообщение о создании проекта «100 Lives» (100 жизней), посвященного изучению вопроса так называемого «геноцида армян». Здесь есть два важных аспекта. К руководству проектом Варданян привлек бывшего главного редактора российского агентства международной информации «РИА Новости» Светлану Миронюк. С другой стороны, данный проект и сопутствующую ей ежегодную премию Aurora Prize размером $1 млн Рубен Варданян учредил вместе с американскими армянами - предпринимателем Нубаром Афеяном и президентом нью-йоркской «Корпорации Карнеги» Вартаном Грегоряном, а одним из сопредседателей Aurora Prize был голливудский актер Джордж Клуни.

Еще одним показательным примером того, как заработанные в России деньги Варданяна в определенной степени расходовались на проповедование «западных ценностей», можно назвать запущенный им в 2014 году проект международной школы-пансиона UWC Dilijan в Армении. Затраты на проект этой англоязычной школы оценивались, по различным оценкам, в 110-220 млн долларов. Здесь же уместно отметить, что на самом деле, это «благое дело» Варданяна (как оказалось, и другие) представляло собой хитроумно разыгранную мошенническую комбинацию. Судя по тому, что ранее писала армянская пресса, дилижанский проект «мецената» Варданяна на самом деле оплачивался из бюджета Армении. Дело в том, что за год до открытия UWC Dilijan, в 2013 году по представлению правительства, а конкретно, тогдашнего армянского премьера Тиграна Саркисяна, парламент страны принял закон специально под проект Рубена Варданяна, в тексте которого было закреплено следующее:

«- импортируемые принадлежащими Рубену Варданяну и имеющими отношение к строительству его школы товары освобождаются от НДС и таможенных пошлин,

- предоставление товаров и услуг организациям на территории Республики Армении освобождается от налога на добавленную стоимость,

- чистая прибыль организаций до налогообложения, или та ее часть, которая до 15 апреля следующего отчетного года используется (инвестируется) в рамки программы, освобождается от налога на прибыль,

- осуществляемые организациями выплаты нерезидентским организациям, в соответствии с действующим законодательством, освобождаются от налога на прибыль для нерезидентских организаций,

- доходы, направленные на приобретение организациями у физических лиц земельных участков, освобождаются от подоходного налога».

Тем самым, Варданян получил возможность импорта, свободного от бюджетных выплат на сумму 1,5 млрд долларов. Так, Варданян буквально «с воздуха» заработал на налоговых и таможенных преференциях до 300 млн долларов. Строительство школы, как указывалось выше, оценивалось в 110-220 млн долларов. Вот такая «филантропия» а-ля Рубен Варданян - разграбить госбюджет, «пожертвовать» часть награбленного родине и прослыть «великим благодетелем».

Аппетиты Варданяна были настолько велики, что в какой-то момент он решил «сделать деньги» и на оккупированных азербайджанских территориях, представив инициированный его фондом IDeA 20-миллионный проект строительства некой «эко-деревни» на захваченных землях Азербайджана. О том, что по нормам международного права, такой проект является преступлением, Варданян, кажется, не думал.

Кстати, раз речь зашла о фонде IDeA («Инициативы развития Армении»), надо отметить, что его деятельность достаточно подозрительна. Фонд, которым руководил Рубен Варданян вместе с Нубаром Афеяном, вместе с McKinsey и другими партнерами разработал программу развития «Армения-2020». Однако задачи этой программы были обозначены весьма смутно и туманно - «организация и проведение широких дискуссий о возможных перспективах долгосрочного развития Республики Армения с последующей выработкой сценариев развития Армении на период до 2020 года».

На 2019 год состояние Варданяна оценивалось более чем в миллиард долларов. В том году стало известно о создании инвестиционной компанией «Тройка Диалог» сети офшорных компаний, через которые отмывали и выводили деньги из России на счета влиятельных чиновников и бизнесменов страны. В расследовании Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликованным The Guardian, отмечалось, что в сеть «Тройки Диалог» входили как минимум 76 офшорных фирм, по счетам которых за несколько лет прошли более 4,6 миллиарда долларов. Всего известно об 1,3 миллиона банковских операций. Схема офшоров инвестбанка работала по принципу плавильного котла: деньги поступали на счет одной компании, затем несколько раз перемещались по счетам других фирм и только потом уходили конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» было сложно, утверждают в OCCRP.

Незаконное прибытие Варданяна на международно-признанную территорию Азербайджана, помимо декларируемых политических целей, преследовало и прагматичный интерес – увеличение личного состояния и получение контроля над ресурсами Карабахского региона АР. Не получилось.

Великая Победа, полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана привели к привлечению сепаратистов к юридической ответственности.

Напомним, что 5 февраля Бакинский военный суд вынес приговор гражданам Армении Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Давиду Бабаяну, Левону Мнацаканяну и другим лицам, обвиняемым в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Решением суда, некоторые из них были приговорены к пожизненному лишению свободы, другие - к срокам от 15 до 19 лет. При этом часть обвиняемых была признана виновной в преступлениях, подпадающих под статью о пожизненном заключении, и эти обвинения были полностью подтверждены в ходе судебного разбирательства. Однако, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджана, лица, достигшие 65-летнего возраста до вынесения приговора, не могут быть приговорены к пожизненному заключению. С этой точки зрения вынесенный приговор демонстрирует строгое соблюдение закона со стороны азербайджанской судебной системы, которая не отступает от правовых норм даже в отношении лиц, виновных в тяжелейших преступлениях.

Что касается Рубена Варданяна, то, как отмечалось выше, сегодня, 17 февраля суд в Баку приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Таким образом, даты 5 и 17 февраля войдут в историю как дни торжества законности и справедливости, когда принцип неотвратимости наказания был подтвержден в полной мере.

Ф.Багирова