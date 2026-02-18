 Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

12:00 - Сегодня
Баку — город, где история и современность переплетаются на каждом шагу, где архитектура и искусство создают уникальный облик улиц и кварталов.

Среди множества архитектурных и художественных памятников столицы особое место занимают мозаики — живые свидетели своего времени, символы культурной идентичности и эстетической выразительности города. Одним из ярких примеров такого синтеза является мозаичное панно на фасаде здания Ясамальского телефонного узла АТС, расположенного рядом с парком Гусейн Джавид.

Здание АТС, построенное в стиле советского модерна, сразу привлекает внимание своей необычной архитектурой. В его фасад гармонично вписано панно «Прогресс», созданное в 1980 году выдающимися художниками О. Шихалиевым и Г. Раджабовым. Эти мастера, настоящие классики монументально-декоративного искусства, обладали глубоким знанием законов композиции, безупречным чувством цвета и формы, а также совершенством технических приёмов. Их работа отличается особой выразительностью, динамикой и жизненной энергией, которые делают панно не просто декоративным элементом, а самостоятельным произведением искусства.

Шихалиев родился в 1931 году в Баку, в 1952 году окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1958 году высшее Художественно-промышленное училище имени В.И.Мухиной в Ленинграде. По возвращении после учебы в Баку Шихалиев окунулся целиком в творческую работу, посвятив себя монументально-декоративному искусству. Работы хватало везде — Шихалиев трудился в таких городах Азербайджана, как Гянджа, Мингечевир, Шамкир, Ленкорань, Баку и т.д.

В творческом тандеме с ним часто работал другой выдающийся мастер монументального искусства — азербайджанский художник Раджабов Гаджибала Алекпер оглы. Родившийся в 1929 году, он получил фундаментальное художественное образование, окончив Московское высшее художественное училище. Профессиональная школа, сформированная в одной из ведущих художественных академий своего времени, во многом определила масштаб его мышления и высокий уровень исполнительского мастерства.

Его произведения отличались композиционной выверенностью, пластической выразительностью и глубоким чувством материала. В них ощущается гармоничное соединение академической традиции и национальных художественных мотивов. Работы мастера наполнены внутренней динамикой, вниманием к человеку и стремлением к образной обобщённости. Он умел создавать масштабные композиции, в которых монументальность сочеталась с эмоциональной насыщенностью, а декоративность — с философской глубиной. Творчество Раджабова стало значимой страницей в истории азербайджанского монументального искусства и продолжает вызывать интерес исследователей и ценителей художественного наследия.

В мозаичном панно «Прогресс», особенно ярко проявляется гармоничный и выразительный тандем этих мастеров, объединивших своё профессиональное мастерство в цельном и монументальном художественном образе.

Каждая деталь мозаики продумана до мелочей: цветовые сочетания, ритм композиции, форма фигур — всё это создаёт впечатление движения и развития, подчеркивая дух эпохи. Значение панно выходит за пределы декоративной функции: оно связывает поколения, создавая ощущение преемственности традиций и эстетики. Художники сумели объединить классические приёмы монументально-декоративного искусства с современными мотивами своей эпохи, превратив фасад здания в художественный объект, который продолжает вдохновлять и сегодня.

Для горожан панно «Прогресс» на фасаде здания АТС является не только визуальным украшением, но и символом жизненной энергии и стремления к прогрессу, характерных для своего времени. Мозаика органично вписывается в архитектурную ткань города, становясь частью его историко-культурного пространства, а яркие цвета, формы и сюжет легко узнаются каждым, кто проходит мимо. Здание с панно служит важным ориентиром на городской карте и привлекает внимание своей выразительностью.

Важно отметить, что в прошлом году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы были проведены масштабная работа по восстановлению и реставрации монументальных мозаик. Значительное количество произведений монументально-декоративного искусства, находившихся в плохом состоянии, было приведено в надлежащий вид и профессионально отреставрировано.

Сегодня мозаика напоминает о роли искусства в формировании городской среды, о том, как художественный замысел может стать частью повседневной жизни и одновременно символом культурной идентичности. Это не просто украшение зданий, а значимая часть города, вызывающая гордость за культурное наследие столицы.

Автор Вахид Шукюров

