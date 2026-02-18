 В Баку без вести пропал 84-летний мужчина | 1news.az | Новости
В Баку без вести пропал 84-летний мужчина

Фаига Мамедова13:02 - Сегодня
В Наримановском районе Баку разыскивается Виноградов Лев Вениаминович (1942 г. р.), который пропал 17 февраля.

Как сообщает 1news.az, мужчина проживает на проспекте Ататюрка. По словам близких, Лев Вениаминович страдает серьёзными провалами в памяти и имеет проблемы с сердцем (ранее перенёс двусторонний инфаркт), что делает его положение критическим.

Обстоятельства исчезновения: последний раз его видели 17 февраля около 13:00. Он вышел из магазина Bazarstore (филиал у памятника Айне Султановой), расположенного по адресу: просп. Зии Буниятова, 11B, и направился в сторону проспекта Ататюрка. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Важные детали:

При себе у него нет мобильного телефона, денег и документов.

Из-за состояния здоровья он может быть дезориентирован.

Родственники просят всех, кто видел Виноградова Льва Вениаминовича или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.

