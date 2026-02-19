В Баку найден пропавший пожилой мужчина - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники полиции обнаружили Льва Вениаминовича Виноградова (1942 г. р.), поиски которого велись с 17 февраля.

Об этом 1news.az сообщили близкие мужчины.

«Его нашли в Бадамдаре. Уже ночью он находился в полицейском участке. Слава Богу, с ним всё в порядке, он чувствует себя нормально и даже пребывает в бодром расположении духа. Мы очень переживали, что ночное пребывание на улице его напугает, но всё обошлось. Сейчас он дома, семья заботится о нем», - отметила она.

Женщина также выразила глубокую признательность сотрудникам полиции, чьи оперативные действия помогли найти и вернуть домой пожилого человека.

2026/02/18 13:02

В Наримановском районе Баку разыскивается Виноградов Лев Вениаминович (1942 г. р.), который пропал 17 февраля.

Как сообщает 1news.az, мужчина проживает на проспекте Ататюрка. По словам близких, Лев Вениаминович страдает серьёзными провалами в памяти и имеет проблемы с сердцем (ранее перенёс двусторонний инфаркт), что делает его положение критическим.

Обстоятельства исчезновения: последний раз его видели 17 февраля около 13:00. Он вышел из магазина Bazarstore (филиал у памятника Айне Султановой), расположенного по адресу: просп. Зии Буниятова, 11B, и направился в сторону проспекта Ататюрка. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Важные детали:

При себе у него нет мобильного телефона, денег и документов.

Из-за состояния здоровья он может быть дезориентирован.

Родственники просят всех, кто видел Виноградова Льва Вениаминовича или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.