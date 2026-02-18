Весна в феврале: в Баку воздух прогреется до 23 градусов

19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным, который временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 4–7° тепла, днем - 18–23° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80–90%, днем - 65–70%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных регионов, местами ожидаются осадки, в горных территориях - снег. Есть вероятность их интенсификации в отдельных районах. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в ряде мест будет порывистым.

Температура воздуха составит ночью 7–11° тепла, днем - 17–22° тепла. В горах ночью ожидается 4–8° тепла, днем - 8–13° тепла.