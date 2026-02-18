В Австрии началось собрание армянских епископов, но без католикоса

Собрание епископов Армянской апостольской церкви (ААЦ), ранее созванное католикосом всех армян Гарегином II, начало свою работу в австрийском городе Санкт-Пельтен, говорится в заявлении Эчмиадзина.

Ранее глава отдела по внешним связям и протоколу Эчмиадзина архиепископ Натан Ованнисян пояснил, что епископы соберутся в Австрии вопреки запрету на выезд католикоса всех армян Гарегина II и нескольких епископов. Однако в условиях отсутствия католикоса статус мероприятия меняется с собора на простое собрание епископов, где они все равно обсудят вопросы, волнующие церковь.

В собрании участвуют 25 архиепископов и епископов ААЦ, в том числе представители армянских патриаршеств Иерусалима и Константинополя.

