Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНО

Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились, заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Во второй день, 18 февраля, переговоры продлились два часа. В первый день, 17 февраля, встречи продолжались около шести часов.

По словам источника РБК в переговорной группе, в первый день диалог был «очень напряженным». Обсуждения велись в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американо-украинских переговоров.

По итогам первого дня спецпосланник США Стив Уиткофф отмечал успех действующей администрации американского президента, которая «свела вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу». Axios со ссылкой на два источника сообщал что переговоры «зашли в тупик» из-за позиций, представленных со стороны Владимира Мединского.

Трехсторонние переговоры длились два дня — с 17 по 18 февраля. Они проходили в отеле InterContinental в закрытом для журналистов формате.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, до этого представлявший Россию летом 2025-го и в 2022 году. В переговорную группу России также вошли 15–20 человек, включая замглавы МИДа Михаила Галузина и начальника Главного управления Генерального штаба ВС России адмирала Игоря Костюкова. В Женеву также прибыл спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев для переговоров с представителями Вашингтона по восстановлению российско-американских отношений. В трехсторонних переговорах он не участвовал.

Со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

На переговорах с американской стороны кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера присутствовали министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

В среду, 18 февраля, в Женеве начался второй раунд переговоров между Украиной, США и Россией по урегулированию войны.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он уточнил, что уже проходят консультации в рамках политического и военного блоков.

«Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений», — заявил Умеров.

Министр также добавил, что украинская делегация настроена на предметную работу.

