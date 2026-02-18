Табличку Украины на открытии ОИ-2026 несла россиянка

Россиянка Анастасия Кучерова несла табличку сборной Украины во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. В интервью агентству Associated Press (AP) Кучерова заявила, что решилась сопровождать украинских спортсменов, чтобы продемонстрировать свою солидарность с народом Украины. «Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право ненавидеть любого русского. Тем не менее, я думаю, важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково», - сказала девушка.

Как уточняет AP, Анастасия Кучерова не посещала Россию с 2018 года и уже 14 лет живет в Милане, где работает архитектором. Нести табличку украинской сборной она вызвалась сама. Распределение стран сначала должно было быть случайным, но позже хореограф спросил, есть ли у волонтеров предпочтения, и уроженка РФ выбрала Украину.

За девушкой, закутанной в длинный серебристый пуховик, следовали пять украинских спортсменов, среди которых была конькобежка Елизавета Сидорко и фигурист Кирилл Марсак. Отцы обоих спортсменов сейчас находятся на фронте.

В беседе с AP Анастасия отметила, что перед выходом спортсмены поняли, что она русская, и обратились к ней по-русски. По словам Кучеровой, это стало признаком «глубокой связи» между русскими и украинцами, «которая, очевидно, могла бы сохраниться, если бы не война».

«Я обернулась - я не знала, что им сказать, - но просто заявила, что весь стадион будет им аплодировать стоя», - говорит она. Когда зрители встретили команду приветственными возгласами, девушка начала плакать, скрывая слезы под большими темными очками, которые были элементом костюма волонтеров.

Кучерова подчеркнула, что осознает вероятность того, что ее высказывания могут причинить вред знакомым, находящимся в РФ. «Я должна беспокоиться об этом, и я должна бояться этого. (…) Но я думаю, что если я, живущая в демократической стране и пользующаяся всеми свободами, боюсь, это значит, что режим победил», - завила она в интервью AP.

Источник: DW