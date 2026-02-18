Жуткая эстетика: аксессуары с кровью и волосами становятся вирусными - ВИДЕО

В сегменте социальных сетей, особенно в TikTok, стремительно распространяется новая мода, которая вызывает у пользователей крайне противоречивые чувства - от глубокого восхищения до серьезной обеспокоенности.

Речь идет об изготовлении украшений и бусин, внутри которых запечатаны настоящая кровь или же клочки человеческих волос.

На многочисленных страницах в TikTok мастера предлагают услуги по «увековечиванию памяти». Пользователи делятся трогательными, а порой и шокирующими историями: они присылают пряди волос умерших супругов, детей или близких родственников, чтобы всегда носить частичку дорогого человека с собой в виде кулона, а бусины к этому кулону наполняются кровью самого заказчика. Заказчики намеренно сдают кровь, чтобы заполнить ею миниатюрные стеклянные бусины.

Если с хранением волос всё понятно - их можно срезать самостоятельно в домашних условиях, - то вопрос получения крови для подобных аксессуаров вызывает серьезные сомнения.

Каким образом и в каких условиях происходит забор биоматериала для декоративных целей?

Мы обратились за комментариями в ведущие медицинские лаборатории страны. Вопрос был один: можно ли официально сдать кровь для частного использования в личных аксессуарах? Ответ во всех учреждениях был однозначным.

«Это абсолютно исключено. В медицинских лабораториях забор крови производится строго в стерильных условиях и исключительно для проведения клинических анализов. Выдача биоматериала на руки пациенту для использования в бытовых или декоративных целях не предусмотрена протоколами и противоречит медицинским нормам», - заявили специалисты.

Поскольку легальные медицинские центры отказываются участвовать в подобных процедурах, возникает резонное опасение: не проводят ли последователи этого тренда забор крови самостоятельно или в антисанитарных условиях?

В рамках расследования нового шокирующего тренда на изготовление украшений с человеческой кровью, наша редакция решила выяснить, каким образом заказчики получают биоматериал. Для этого мы связались с одним из специализированных магазинов в TikTok под видом потенциальных клиентов.

Представительница магазина пояснила, что сами они забор крови не производят, однако охотно поделились «лайфхаками», которыми пользуются их заказчики. По ее словам, получить образец можно двумя способами: либо вызвать медсестру на дом, либо обратиться в клинику и забрать пробирку, заявив персоналу, что анализ якобы будет сдаваться в другом медицинском учреждении. «Многие наши клиенты так и делают», - добавила она.

Чтобы проверить выполнимость этой схемы, мы обратились в одну из городских поликлиник с просьбой произвести забор крови и выдать образец на руки для личных целей.

Ответ медиков был категоричным: «Это абсолютно исключено и незаконно. Мы не имеем права выдавать биоматериал пациентам на руки».

Для получения официальной правовой и медицинской оценки ситуации мы направили запрос в Министерство здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули важность данной проблемы и рекомендовали обсудить риски подобных манипуляций с медицинским экспертом для детального разъяснения последствий для здоровья и ответственности медицинского персонала.

В итоге мы побеседовали с врачом-инфекционистом Полиной Алиевой.

В интервью 1news.az она рассказала о том, что кровь является биологической тканью, а любые манипуляции, связанные с её забором, требуют соблюдения медицинских стандартов. Самостоятельный забор крови вне профессиональных условий связан с рядом потенциальных рисков:

«При нарушении стерильности микроорганизмы могут проникнуть через кожу или непосредственно в кровоток. Это может приводить к локальным воспалительным процессам и системным инфекциям, включая тяжёлые осложнения:

- повреждение тканей, нервов и сосудов;

- неправильная техника пункции - способна вызвать кровотечение;

- образование гематом, травмирование сосудов и нервных структур - подобные осложнения могут сопровождаться болью и длительным восстановлением;

- неправильные результаты анализов - нарушения методики забора и хранения образца могут приводить к искажению лабораторных показателей. Гемолиз, загрязнение или неправильная обработка образца делают результаты недостоверными.

- отсутствие контроля за осложнениями - при развитии неблагоприятных реакций, таких как обморок или выраженное кровотечение, отсутствует немедленная медицинская помощь».

«После извлечения из организма кровь перестаёт находиться в физиологической среде. Клеточные элементы и белковые структуры подвергаются естественным процессам деградации. Ключевой момент: вне организма клетки крови быстро теряют жизнеспособность. Без специализированных стабилизаторов и контролируемых условий хранения кровь сворачивается, изменяет структуру и химические свойства», - отмечает Полина Алиева.

По словам врача-инфекциониста, использование крови в декоративных объектах не изменяет её биологических характеристик. Несмотря на символическое восприятие, с точки зрения биологии кровь остаётся органическим материалом, подверженным изменениям.

«Внутри герметичных или полугерметичных изделий могут происходить деградация белков, изменение цвета и структуры. Эти процессы являются естественными для биологических субстанций вне организма. При отсутствии профессиональной стабилизации и полной герметизации теоретически сохраняется возможность микробиологических процессов, особенно при наличии воздуха и влаги. Важно: помещение крови в декоративный объект не отменяет её биологической природы», - указывает П.Алиева.

Как отметила врач, с точки зрения санитарно-эпидемиологических принципов кровь вне организма относится к биологически значимым материалам с момента извлечения. Ключевая деталь: в медицинской практике любая кровь и материалы, контактировавшие с ней, подлежат обращению по правилам биологической безопасности. Форма хранения или декоративное использование материала не изменяют базовые принципы оценки потенциальных биологических рисков.

Послесловие

Таким образом, новый тренд в соцсетях выявил острый конфликт между личным желанием увековечить память и строгими нормами биологической безопасности. Пока пользователи видят в таких украшениях глубокий символизм, медицина указывает на серьезные риски и отсутствие легальных процедур. Вопрос о том, где проходит грань между частным самовыражением и санитарными нормами, остается открытым.