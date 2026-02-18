В Баку проходит международная конференция с участием стран C6 - ФОТО

В Баку проходит международная конференция на тему «C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога», организованная Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках конференции предусмотрено проведение панельных дискуссий на такие темы, как «От диалога к устойчивым механизмам: будущее сотрудничества C6», «Связность и развитие: экономическое измерение сотрудничества C6 и устойчивое развитие», а также «Региональная безопасность C6 в условиях глобальной нестабильности».

В мероприятии принимают участие эксперты, аналитики и исследователи, представляющие ведущие аналитические центры стран-участниц формата C6.

Цель конференции – углубление стратегического диалога в рамках C6, формирование общих подходов и продвижение механизмов сотрудничества, способствующих устойчивому развитию региона.