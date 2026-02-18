В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Сегодня на территории села Мухтар Ходжалинского района произошел минный инцидент. Об этом говорится в сообщении ANAMA.

При выполнении сотрудником Агентства Чобановым Васифом Физули оглу, 2000 года рождения, служебных обязанностей, взорвалась противопехотная мина.

В результате происшествия Чобанов Васиф получил различные травмы левой руки и лица. Он был доставлен центральную больницу района, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.