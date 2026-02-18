 В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

First News Media11:50 - Сегодня
В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Сегодня на территории села Мухтар Ходжалинского района произошел минный инцидент. Об этом говорится в сообщении ANAMA.

При выполнении сотрудником Агентства Чобановым Васифом Физули оглу, 2000 года рождения, служебных обязанностей, взорвалась противопехотная мина.

В результате происшествия Чобанов Васиф получил различные травмы левой руки и лица. Он был доставлен центральную больницу района, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Поделиться:
319

Актуально

Экономика

У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Общество

Имеет ли кто-то право читать ваш WhatsApp без вашего ведома? - Официальный ответ

Мнение

Мандат есть, доверия нет: почему миссия ЕС в Армении стала фактором риска

Общество

Весна в феврале: в Баку воздух прогреется до 23 градусов

Общество

На аэропортовской трассе временно ограничат движение - ВИДЕО

Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан - ФОТО

Имеет ли кто-то право читать ваш WhatsApp без вашего ведома? - Официальный ответ

На одной из станций метро в Баку завершены ремонтные работы - ВИДЕО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Руководитель известной сети салонов присвоила 150 тысяч блогера?

Кандидат на место Вугара Гурбанова перенес инфаркт

Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону

Уволен директор Русского драмтеатра

Последние новости

Энергетическая дипломатия Президента Ильхама Алиева укрепляет глобальные инвестиционные позиции Азербайджана

Сегодня, 15:52

На аэропортовской трассе временно ограничат движение - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

В МИД РФ назвали «странными» заявления Пашиняна по теме управления Россией армянскими ж/д

Сегодня, 15:45

Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан - ФОТО

Сегодня, 15:42

Имеет ли кто-то право читать ваш WhatsApp без вашего ведома? - Официальный ответ

Сегодня, 15:37

Захарова: РФ надеется, что переговоры по Ирану не закончатся военной авантюрой

Сегодня, 15:33

Вице-спикер парламента Армении обвинил Кочаряна и оппозицию в саботировании мирного процесса

Сегодня, 15:27

На одной из станций метро в Баку завершены ремонтные работы - ВИДЕО

Сегодня, 15:23

Освобождены иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов - ЭКСКЛЮЗИВ

Сегодня, 15:17

Bolt Academy запускает общенациональную социальную инициативу по безопасности дорожного движения в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 15:12

Еврокомиссар Марта Кос планирует посетить Азербайджан

Сегодня, 14:55

ЕС подчеркивает стратегическую важность Азербайджана в энергетическом секторе

Сегодня, 14:52

Эрдоган: Война против Ирана никому ничего не даст

Сегодня, 14:48

Выявлены грубые нарушения в маркете Volt и супермаркете Megastore - ФОТО

Сегодня, 14:45

Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Кямаля Мамедова: Инициатива «Мост мира» доказала, что общества Азербайджана и Армении могут сотрудничать напрямую - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Мандат есть, доверия нет: почему миссия ЕС в Армении стала фактором риска

Сегодня, 14:33

Табличку Украины на открытии ОИ-2026 несла россиянка

Сегодня, 14:30

«Азербайджанские железные дороги» реализуют первый этап работ в рамках Зангезурского коридора

Сегодня, 14:22

На востоке Китая взорвался магазин фейерверков, есть жертвы

Сегодня, 14:13
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36