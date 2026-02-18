В Азербайджане будет создана новая платформа на основе ИИ для иностранных граждан

В этом году в Азербайджане планируется запуск нового приложения на базе искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам работы Центра за 2025 год.

По его словам, это решение на базе искусственного интеллекта называется Concierge:

"Это будет платформа для иностранных инвесторов, стартапов и талантов, которые хотят приехать в Азербайджан, чтобы ответить на их вопросы. С помощью этой платформы иностранные граждане смогут получать ответы на свои вопросы в очень короткие сроки. Вопросы могут быть разнообразными, например, о возможностях проживания в стране, ведении бизнеса, трудовой жизни, доступности государственных услуг, получении водительских прав и других подобных вопросах. Все эти вопросы будут отвечены через новую платформу на базе искусственного интеллекта".