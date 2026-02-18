Starbucks в Казахстане оказался в центре скандала из-за акции к Рамазану - ФОТО

В Казахстане обсуждают рекламную кампанию сети кофеен Starbucks, приуроченную к священному для мусульман месяцу Рамазан. Поводом для общественной дискуссии стало не само предложение, а выбранный временной промежуток его действия.

Сеть объявила акцию формата «два напитка по цене одного», однако воспользоваться предложением можно было лишь с 12:00 до 14:00. Именно этот временной интервал вызвал критику со стороны части пользователей социальных сетей, ведь в течение светового дня соблюдающие пост мусульмане воздерживаются от еды и напитков вплоть до захода солнца. В результате рекламная инициатива, формально посвящённая Рамазану, оказалась практически недоступной для тех, кто придерживается религиозных предписаний.

Реакция аудитории разделилась. Одни комментаторы сочли ситуацию недоразумением и подчеркнули, что подобные акции являются стандартной маркетинговой практикой и не обязательно несут религиозный подтекст.

Другие пользователи, напротив, расценили выбранное время как проявление неуважения к религиозным чувствам верующих. В обсуждениях звучали обвинения в формальном использовании темы Рамазана в коммерческих целях без должного учёта культурного и духовного контекста. Некоторые отмечали, что подобные инициативы требуют большей чувствительности и понимания особенностей местного сообщества, а кофейне стоит устроить бойкот.

На фоне растущей критики рекламный пост об акции был удалён со страницы Starbucks в социальных сетях. Официальные разъяснения так же не последовали, что лишь усилило интерес к ситуации и спровоцировало дополнительные споры в онлайн-пространстве.

