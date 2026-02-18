Россия и Иран определились с датой начала строительства железной дороги Решт-Астара

Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию проекта железнодорожной линии Решт – Астара, которая является частью международного транспортного коридора «Север – Юг».

Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

По его словам, стороны успешно урегулировали все спорные вопросы, которые препятствовали запуску проекта. Он добавил, РФ и Иран практически завершили все необходимые работы, включая оформление земельных участков и получение льгот. На «транспортной неделе» в России планируется подписание окончательного соглашения о начале реализации проекта 1 апреля, сказал Цивилев.

Реализация проекта строительства участка Решт – Астара оценочной стоимостью 1,6 млрд евро началась после заключения ирано-российского межправительственного соглашения в Тегеране в мае 2023 г. Согласно этому документу, Москва готова выделить кредит в размере 1,3 млрд евро для финансирования проекта, оставшуюся сумму возьмет на себя иранская сторона.

Источник: «Ведомости»