В Баку два поселка остались без воды из-за аварии под «самостроем» - ВИДЕО

На улице Рашида Багирова в Хатаинском районе произошел прорыв магистральной линии водоснабжения. По словам местных жителей, из-за аварии под жилым домом образовались провалы и пустоты в грунте, что вызывает серьезную обеспокоенность граждан.

В связи с этим мы связались с Исполнительной властью Хатаинского района.

В ИВ Хатаинского района нам сообщили, что ответственной структурой по данному вопросу является «Азерсу», и в настоящее время они занимаются решением проблемы. Их сотрудники уже находятся на месте происшествия и провели осмотр территории. То есть данный вопрос находится непосредственно в их курации.

«Что касается построек, то это старые дома. Безусловно, выдача каких-либо документов или разрешений на строительство объекта над канализационным коллектором со стороны Исполнительной власти или любого другого органа однозначно недопустима. Дальнейшее расследование этого вопроса входит в компетенцию иных профильных ведомств, а не в нашу. В настоящее время Исполнительная власть района не обладает полномочиями выдавать разрешения на строительство. Большинство построек на указанном участке являются самовольными», - отметили в ведомстве.

Мы также обратились в Объединенную службу водоснабжения крупных городов Азербайджана, где в ответ на наш запрос пояснили, что авария на магистральном водопроводе диаметром 500 мм произошла из-за того, что по адресу: ул. Рашида Багирова, 28, прямо над линией был незаконно возведен частный жилой дом.

В связи с необходимостью ликвидации последствий аварии и прокладки новой линии, до 20 февраля будет приостановлена подача воды в поселки UPD и NZS.

Отмечается, что на период проведения ремонтных работ жителям будет организован подвоз воды водовозами.