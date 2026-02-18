Зеленский ввел санкции против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси. И в Киеве, и Европе, отмечает политик, это воспринимается как «очевидная угроза».

Согласно указу Зеленского, рестрикции против Лукашенко подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций. Некоторые санкции введены бессрочно.