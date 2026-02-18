Баку примет международную конференцию «Неоколониализм и глобальное неравенство»

Столица Азербайджана примет международную конференцию под названием «Неоколониализм и глобальное неравенство», организованную Бакинской инициативной группой (БИГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участниками конференции, которая начнется завтра, впервые станут антропологи и психотерапевты, работающие непосредственно на местах с коренным населением колонизированных территорий, эксперты, принимавшие участие в создании Виртуального музея, посвященного колониализму, а также руководящие лица движений за независимость, действующих на этих территориях, исследователи, специализирующиеся в области неоколониализма.

В рамках мероприятия будут проведены дискуссии, посвященные изучению травматического и социального опыта народов, подвергшихся колонизации в различных социальных и культурных контекстах, изучению структурных проблем и продолжающегося неравенства, возникающих из-за незаконной деятельности колониальных сил, а также обеспечению доступа к данным для документирования, анализа и вывода этих опытов на международный уровень.

Кроме того, будут подняты вопросы документирования личных жизненных историй и распространения такого рода материалов на международных платформах, в частности их рассмотрение как объекта научного исследования травматических последствий и психологических эффектов колониализма на народы, находившиеся под гнетом. В центре внимания дискуссий будут находиться интеграция цифровых и научных платформ с соответствующими виртуальными системами международных организаций, обеспечение доступа к этим системам международных исследовательских групп и экспертов, изучающих колониализм, а также судебных органов.

Конференция имеет историческое значение. Впервые антропологи и психотерапевты осуществили работу непосредственно с коренным населением, пострадавшим от колониального гнета, провели индивидуальные и групповые интервью, оценили травматический опыт, задокументировали жизненные истории и системно зафиксировали социальные, культурные и психологические последствия. Собранные материалы служат надежным и прозрачным источником информации, на который могут ссылаться докладчики, эксперты и судебные органы, сотрудничающие с международными организациями.