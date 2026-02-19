Лейла Алиева встретилась в Тиране с Президентом Албании Байрамом Бегаем - ФОТО

Лейла Алиева встретилась в Тиране с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы Президент Байрам Бегай отметил, что выставка, открывшаяся в резиденции Премьер-министра Албании, является важным этапом в развитии отношений между двумя народами.

Лейла Алиева подчеркнула, что фундамент отношений между Азербайджаном и Албанией выходит за рамки формальных протоколов.

На встрече была затронута тема устранения логистических трудностей. Подчеркивалась необходимость запуска прямых авиарейсов Баку-Тирана.

Учитывая, что в Албании 300 солнечных дней в году, обсуждалось развитие концепций круглогодичного туризма и экотуризма в стране, а также создание общих маршрутов, объединяющих Албанию, Монтенегро и Косово.

Сообщалось, что в экономической сфере проявляется большой интерес к азербайджанским инвестициям, особенно в туристический сектор. Было отмечено, что успешные проекты, реализованные Азербайджаном в Монтенегро, будут не только повторены на албанском побережье, но даже дадут еще большие результаты. В ходе беседы было сообщено, что политическая воля лидеров двух стран подтверждается конкретными шагами - отменой визового режима и усилением дипломатического представительства.

Затем Президент Албании ознакомился с международной художественной выставкой MAMA «Мать-природа», демонстрируемой в резиденции Премьер-министра.