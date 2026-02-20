Cтратегический и культурный центр региона: Каким увидел Баку XIX века Александр III. Часть II - ФОТО

С первой частью материала можно ознакомиться по ссылке.

На следующий день визита, 9 октября 1888 года, в воскресенье, программа пребывания Их Императорских Величеств в Баку началась с раннего утра.

В 10 часов Их Величества направились на Баилов мыс, где в Морском соборе слушали божественную литургию. Настоятель храма вместе с духовенством встретил августейших гостей с крестом и святой водой, обратившись к ним с краткой приветственной речью.На площади вокруг собора к этому времени были выстроены войска для Высочайшего смотра. Напротив храма был устроен специальный павильон для Её Величества, выполненный в персидском стиле и богато украшенный цветами и коврами. По окончании литургии Государыня проследовала в павильон. Его Величество в сопровождении военной свиты пешком произвёл обход войск. Парадом командовал генерал-лейтенант граф Борх. После завершения обхода перед Императором церемониальным маршем прошли выстроенные части.

Особое внимание было уделено 84-му Ширванскому полку, выстроенному перед павильоном: Император Александр III поздравил полк по случаю принятия Его Императорским Высочеством Наследником Цесаревичем шефства над полком. По завершении смотра у Их Величеств состоялся завтрак, на который были приглашены высшие военные начальники, командиры отдельных частей и кавалеры ордена Святого Великомученика Георгия. В это же время Императору и Императрице представлялись различные делегации, преподнёсшие богатые и памятные дары.

В половине третьего часа дня Их Императорские Величества направились в Чёрный город (сегодня Белый город), где посетили завод товарищества братьев Нобель — одно из крупнейших промышленных предприятий Баку.

У входа на завод сестра хозяина, госпожа Нобель, преподнесла Её Величеству букет цветов в изящном золочёном порт-букете, украшенном прозрачной эмалью и бриллиантами. В Товариществе Их Величеств встречали Эмануэль и Анна Нобель, а также директора предприятия П. А. Бильдеринг и К. Неллис.

Государь свободно прогуливался по нобелевским предприятиям Чёрного города без телохранителей и охраны, что производило сильное впечатление на присутствующих.

По установленному обычаю Его Величеству был преподнесён хлеб-соль на серебряном блюде крестоообразной формы, покрытом тонкими узорами из цветной эмали. Солонка была выполнена в виде керосинового резервуара — символа нефтяного производства. Осмотр завода был подробным и обстоятельным. При входе на стене здания Их Величества рассмотрели нарисованную карту Апшеронского полуострова, составленную инженером-технологом Гулимбашаровым. Затем были осмотрены перегонное, приёмочное и насосное отделения предприятия.

После этого все направились к пристани, устланной коврами, где был сооружён павильон из флагов. У причала стояли нефтеналивные пароходы товарищества братьев Нобель. Здесь Его Величеству поднесли альбом с видами предприятий товарищества — как российских, так и зарубежных. Крышка альбома была выполнена из массивного серебра, с узорами из разноцветной эмали, работы мастера Овчинникова.

Наследнику Цесаревичу был преподнесён дубовый ларец, окованный железом, с золотыми инициалами Его Императорского Высочества. Внутри находились 24 хрустальных флакона с образцами нефти и всех продуктов, получаемых из неё. Великому Князю Георгию поднесли серебряную модель керосинового резервуара с государственным гербом наверху. Этот дар произвёл Георгия самое благоприятное впечатление. Он с искренним интересом рассматривал хрустальные флаконы с образцами нефти и её производных. В павильоне на столе были разложены таблицы, отражающие объёмы производства и вывоза продукции товарищества братьев Нобель. Гости выпили по бокалу шампанского, и Его Величество поднял тост за процветание нефтяного дела.Завершив осмотр нефтеналивного парохода «Дарвин», Их Императорские Величества выразили своё удовлетворение хозяевам предприятия и после этого отбыли на вокзал.

После визита в Чёрный город Их Императорские Величества направились в Балаханы — одно из ключевых мест, где зарождалась нефтяная промышленность Апшерона. Здесь были пробурены первые колодцы, и именно на этих промыслах была развёрнута первая в мире механическая добыча нефти, которая положила начало стремительному развитию отрасли.

При въезде в Балаханы гостей встречала арка в персидском стиле, а выездные ворота были составлены из инструментов для бурения. Посёлок был празднично украшен флагами, а между нефтяными вышками и на улицах собрались многочисленные жители. Нефтепромышленник господин Рагозин произнёс торжественную приветственную речь, а затем преподнёс августейшим гостям хлеб-соль на серебряном блюде, украшенном видами частей завода, пристани, моря и государственным гербом. В нескольких местах из буровых скважин были подняты нефтяные фонтаны, что произвело сильное впечатление на присутствующих.

После осмотра производственных работ Их Величества направились в шатёр-павильон, устланный персидскими коврами, где им подали чай. Здесь же им преподнесли памятные подарки в честь посещения нефтяных промыслов, оставивших глубокое впечатление о значении Балаханы, как одного из центров нефтяной индустрии страны.

В восемь часов вечера 9 октября 1888 года в доме бакинского губернатора для Их Величеств был устроен парадный обед. На него были приглашены все военные и гражданские начальники, включая городского голову. Город снова сиял иллюминацией: улицы были полны народа, а зрители заполнили балконы и плоские крыши, чтобы увидеть императорскую семью.

Император Александр III, человек необычайно простого нрава, не любил пышности и торжеств. Его умеренность проявлялась даже в трапезе — меню было тщательно продумано, но без излишеств. Каждый элемент застолья отражал принцип «простота во всем», который сочетался с мастерством высокой кухни того времени. На столах было предложено: ботвинья, шотландский суп, пирожки, стерлядь с огурцами, телятина с гарниром, холодное из гусиной печени, жаркое из утки, салаты, артишоки с трюфелем и мороженое. Особое внимание уделялось пирожкам, которые представляли собой настоящую коллекцию вкусов и форм — до дюжины сортов: с мясом и рыбой, картофелем и горохом, с визигой и грибами, с свежей капустой, с налимьей печёнкой и телячьим ливером, с перепелками и раками, а также курники, растегаи и ватрушки. Начинка для «пирога с горохом» готовилась из гороха, прокалённого в русской печи, распаренного на пару и смешанного с жареным луком, кусочками гусиной печени и шпика. Чтобы пирожки с различными начинками не перепутались, им придавали разнообразные формы и украшали изысканными узорами, превращая каждый кусочек в маленькое произведение искусства. Такой обед, несмотря на простоту, сочетал тонкое кулинарное мастерство, разнообразие и торжественность момента, оставляя глубокое впечатление как у гостей, так и у самих Их Величеств.

В течение визита множество подарков от Двора было передано местной администрации Баку, как символ уважения и признания заслуг города.

Отъезд из Баку состоялся в 10 часов вечера. По пути до вокзала улицы города были заполнены людьми, а вдоль набережной и главных площадей сияли бенгальские огни и праздничная иллюминация. На вокзале их встречали воспитанники военно-учебных заведений, а также всё военное и гражданское начальство в парадной форме. При выходе Их Величеств из экипажа зазвучал хор военной музыки, исполнивший гимн «Боже, царя храни». Вдоль железнодорожной линии выстроились войска без оружия, сопровождаемые музыкой, создавая торжественный антураж. Император и императрица милостиво простились с собравшимися, а народ приветствовал их восторженными криками «Ура!».

Отъезд Их Величеств оставил яркое впечатление и стал знаковым событием для города. Визит Александр III подчеркнул стратегическое и экономическое значение Баку в Российской империи. Столица нефтяного края продемонстрировала стремительный рост, высокий уровень организации и своё растущее влияние как важного промышленного и административного центра. Эти дни вошли в историю как символ укрепившегося статуса Баку и стали предметом особой гордости его жителей.

Императорский визит стал свидетельством того, что Баку превратился в один из ключевых центров государства. Здесь ощущался пульс новой индустриальной эпохи. Город уверенно вступал в завершающее десятилетие XIX века как символ прогресса и силы.

Автор Вахид Шукюров