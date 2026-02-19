МВД предупреждает: Современные угрозы для детей вышли за пределы улиц - ВИДЕО

Министерство внутренних дел совместно с соответствующими государственными структурами продолжает проведение профилактических мероприятий по предотвращению преступлений, в том числе актов семейно-бытового насилия в отношении детей.

Как сообщили в пресс-службе МВД, ребенок - это будущее не только одной семьи, но и всего общества в целом. Родительская ответственность является не просто юридическим обязательством, но и моральным долгом, передает 1news.az.

Согласно законодательству, родители или лица, их заменяющие, должны контролировать здоровье и поведение несовершеннолетних. Этот вопрос не ограничивается только законом. Оставление ребенка без присмотра может привести к тому, что он столкнется с физической опасностью, вредной средой, агрессивным воздействием и рисками совершения преступлений. Это уже не только семейная проблема, но и общественная угроза.

В современную эпоху опасность подстерегает не только на улице. Социальные сети, цифровая среда и группы отрицательного влияния делают родительское внимание еще более важным.

Было отмечено, что сотрудники полиции совместно с профильными государственными органами осуществляют просветительские и профилактические меры в направлении защиты прав детей. Цель заключается не в наказании, а в защите. Разъяснительные беседы, рекомендации и превентивный подход служат заблаговременному предотвращению опасности. Родительская ответственность, наряду с юридической нормой, является гражданским долгом.

Поэтому знайте, где, с кем и как проводит время ваш ребенок, контролируйте их деятельность в цифровой среде, не оставайтесь безразличными к изменениям в их поведении, укрепляйте связь со школой и общественной средой, не допускайте халатности. Давайте вместе защитим детей от ситуаций, создающих агрессивное воздействие. Не будем забывать, что внимание, проявленное сегодня, формирует здорового и уверенного гражданина завтрашнего дня.