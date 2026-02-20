В Гёйгёле закрыли предприятие после отравления 10 школьников - ФОТО

В Гёйгёльском районе приостановлена деятельность предприятия, чья продукция предположительно могла привести к отравлению десяти школьников.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, после происшествия в средней школе села Ашыглы специалисты провели проверки как в школьном буфете, так и на производстве кукурузных палочек марки «Elcan», которые ели дети.

В буфете выявлены товары с нечитаемой маркировкой и просроченная продукция. В связи с этим его работа временно ограничена.

Инспекция на предприятии установила многочисленные нарушения санитарных и технических норм. Производственные процессы — хранение сырья, изготовление и упаковка — осуществлялись в одном помещении без соблюдения гигиенических требований. Оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии, были зафиксированы факты использования добавок и красителей неизвестного происхождения, а также несоблюдение технологической последовательности.

По итогам проверки деятельность предприятия ограничена, в отношении его руководителя приняты меры административного воздействия. Образцы продукции направлены на лабораторные исследования. Проверочные мероприятия продолжаются.