Адиль Керимли встретился с народным поэтом Нариманом Гасанзаде - ФОТО

19 февраля министр культуры АР Адиль Керимли, заместитель председателя Союза писателей Рашад Меджид и секретарь организации Ильгар Фахми посетили народного поэта, драматурга и общественного деятеля Наримана Гасанзаде по случаю его 95-летнего юбилея.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Министр культуры отметил, что богатое творчество народного поэта занимает особое место в азербайджанской литературе, пользуется любовью читателей, а его произведения, поставленные на сцене, неизменно вызывают большой интерес.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко оценивал вклад поэта в развитие азербайджанской литературы. Президент Ильхам Алиев также постоянно держит в центре внимания его значимые заслуги в развитии литературы и культуры страны. Было подчеркнуто, что недавнее присуждение поэту высшей награды Азербайджана - ордена «Гейдар Алиев», а также направление поздравительных писем от Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой являются наглядным проявлением этой заботы.

Адиль Керимли поздравил поэта с юбилеем и вручил ему Почётный диплом Министерства культуры.

Н.Гасанзаде выразил благодарность главе государства и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и поддержку, оказанные в период его лечения - народный поэт отметил, что испытывает чувство гордости в связи с присуждением ему награды, носящей имя великого лидера Гейдара Алиева.

Представители Союза писателей также передали поэту свои наилучшие пожелания.

