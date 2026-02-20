Как следует питаться и заниматься физической активностью в месяц Рамазан? – Важные рекомендации Минздрава

На официальном сайте Министерства здравоохранения АР опубликовано интервью гастроэнтеролога Научно-исследовательского института медицинской реабилитации минздрава Хиджран Гурбановой.

Месяц Рамазан - это особый период для организма как с духовной, так и с физической точки зрения. Во время поста необходимо уделять особое внимание питанию, чтобы сохранить уровень энергии, поддерживать комфортную работу пищеварительной системы и обеспечить здоровье.

«В месяц Рамазан постящийся человек должен уделять особое внимание правильному питанию, чтобы в течение дня сохранять энергию и не сталкиваться с проблемами со здоровьем. Сухур (предрассветный приём пищи) очень важен, поскольку он является основным источником энергии на протяжении дня», - отмечает Х.Гурбанова.

По словам гастроэнтеролога, на сухур рекомендуется употреблять сложные углеводы, такие как ржаной хлеб, овсянка, булгур, рис и другие цельнозерновые продукты: «Эти продукты обеспечивают длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии. Источники белка - яйца, молоко, сыр - помогают дольше сохранять энергию и поддерживают мышечную массу. Полезные жиры (оливковое масло, грецкие орехи, миндаль) также способствуют поддержанию энергии. Для обеспечения баланса витаминов и минералов важно употреблять свежие овощи (особенно салаты) и фрукты. Продукты, богатые клетчаткой, помогают дольше сохранять чувство насыщения. На сухур необходимо пить достаточное количество воды. В качестве напитков лучше выбирать воду или несладкий чай».

Хиджран Гурбанова подчеркивает, что «ифтар также имеет большое значение для здоровья»: «Не следует начинать с обильного приёма пищи. Важно начинать постепенно: с нескольких фиников или стакана воды, затем можно съесть лёгкий суп. Пищу следует тщательно пережёвывать и есть небольшими порциями, чтобы избежать перегрузки желудка и облегчить пищеварение. В основной приём пищи должны входить сложные углеводы (картофель, рис, булгур), белки (мясо, курица, рыба, бобовые), овощи и полезные жиры (оливковое масло, авокадо). Следует избегать чрезмерно сладких, жирных и мучных блюд, так как они могут привести к упадку энергии и проблемам со здоровьем».

Гастроэнтеролог рассказала и о том, кому не рекомендуется соблюдать пост: «В некоторых случаях пост не рекомендуется и может представлять риск для здоровья. Людям с серьёзными заболеваниями — например, с болезнями сердца, почек или нарушениями уровня сахара в крови — следует воздержаться от поста, поскольку он может ухудшить их состояние. Люди с диабетом, гипертонией или другими хроническими заболеваниями должны проконсультироваться с врачом перед соблюдением поста».

Х.Гурбанова отмечает, что во время беременности пост может быть рискованным как для матери, так и для ребёнка, поэтому беременным женщинам необходимо предварительно проконсультироваться с врачом: «Кормящим матерям также иногда рекомендуется воздержаться от поста, поскольку он может снизить выработку молока и повлиять на его качество. Пост не рекомендуется детям младшего возраста. Пожилые люди, испытывающие трудности со здоровьем во время поста, могут отказаться от него. В любом случае необходима консультация врача».

Отвечая на вопрос о том, полезен ли пост для здоровья, гастроэнтеролог подчеркивает следующее: «Исследования показывают, что пост может оказывать ряд положительных эффектов на здоровье, однако влияние поста индивидуально и зависит от состояния человека. Пост может укреплять иммунную систему. Во время поста клетки организма эффективнее очищаются от вредных веществ (токсинов), что поддерживает иммунитет и повышает устойчивость к инфекциям».

По словам Х.Гурбановой, «ограничение приёма пищи способствует тому, что организм начинает использовать жировые запасы как источник энергии, что помогает снижению веса и уменьшению жировой массы»: Пост может регулировать уровень инсулина и улучшать обмен веществ, что помогает в профилактике и контроле сахарного диабета. Он также может снижать артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшая состояние сердца. Пост приносит не только физическую, но и психологическую пользу. Он способствует концентрации внимания, духовному развитию и внутреннему спокойствию. Многие люди во время поста ощущают умиротворение и душевный покой. В целом пост оказывает положительное влияние на здоровье, если соблюдается правильно и сбалансированно.

Говоря на тему того, какой должна быть физическая активность во время поста, Хиджран Гурбанова подчеркивает следующее: «В период Рамазана физическая активность должна соответствовать условиям поста. Человеку не следует чрезмерно нагружать организм, но важно поддерживать здоровье. Рекомендуется отдавать предпочтение лёгким и умеренным видам активности: прогулкам, лёгкой йоге, пилатесу или простым упражнениям дома. Интенсивные тренировки (длительный бег, поднятие тяжестей) могут привести к дополнительной усталости и повышенной нагрузке на организм».

«Лучшее время для физической активности - после ифтара, когда организм восполняет энергию. Начинать упражнения рекомендуется через 30–60 минут после приёма пищи. Занятия перед сухуром менее предпочтительны, так как запасы энергии и воды ещё не восполнены. Однако лёгкая активность, например короткая прогулка, допустима при условии достаточного потребления воды. Во время поста 20–30 минут лёгкой или умеренной физической активности не наносят вреда здоровью. Следует избегать интенсивных тренировок и отдавать предпочтение аэробным нагрузкам: лёгкому бегу, езде на велосипеде, лёгкой йоге», - рекомендует гастроэнтеролог.