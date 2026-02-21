Похоронен сотрудник МЧС, которого сбил грузовик на автомагистрали Баку–Астара - ВИДЕО

Похоронен сотрудник Ширванского городского отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС, житель села Шорбачы Нефтчалинского района Пириев Хаким Шахлар оглу 1984 г.р., погибший на автомагистрали Баку–Астара.

Как передает AПA, в церемонии похорон приняли участие представители общественности района, официальные лица и сотрудники МЧС, жители села, а также родственники погибшего.

Напомним, что 21 февраля 2026 года около 06:00, при ликвидации пожара в автомобиле на обочине трассы сотрудников МЧС сбил грузовик. В результате ДТП также получил телесные повреждения различной степени тяжестисотрудник Сальянской районной части пожарной охраны Эльшан Инсанага оглу Тагиев (1989 г.р.).