Племянница Ильхамы Гулиевой освобождена из-под ареста

Племянница народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой Нигяр Гасанова, ранее арестованная по обвинению в мошенничестве, освобождена из-под стражи.

Решение об этом принял Бакинский апелляционный суд, удовлетворив апелляционную жалобу защиты. Адвокат Нигяр Гасановой Ильгар Рустамов заявил, что суд не усмотрел правовых оснований для оставления в силе ареста, ранее избранного в отношении его подзащитной.

Судья Фаиг Ганиев отменил решение Хатаинский районный суд, после чего Нигяр Гасанова была освобождена прямо в зале суда.

По словам защиты, уголовное дело носит характер гражданско-правового спора и связано с долговыми обязательствами и ссудами под проценты. Адвокат подчеркнул, что речь не идёт о тяжком преступлении, с чем, как отметил он, согласился и суд.

Напомним, в рамках дела потерпевшими признаны 18 человек. Следствие утверждает, что им был причинён материальный ущерб на сумму свыше 810 тысяч манатов, значительная часть которого приходится на золотые ювелирные изделия.

Источник: Qafqazinfo

