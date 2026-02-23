Посольство США поздравило азербайджанских призеров этапа Кубка мира в Баку

Посольство США в Азербайджане поздравило азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку.

Соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Х.

"В минувшие выходные временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон стала свидетелем выступлений одних из самых впечатляющих молодых гимнастов мира на этапе Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходившем в Баку. От имени посольства мы поздравляем всех участников, включая шестерых призеров из Азербайджана и трех призеров из команды США!", - говорится в публикации.

Особо в дипмиссии выделили мужские индивидуальные соревнования по тамблингу, где весь пьедестал оказался за представителями Азербайджана и США.