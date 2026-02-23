Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту интересов общества»

Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту интересов общества и не должна превращаться в инструмент распространения неприятных поступков и поведения отдельных лиц по отношению друг к другу, а также различных форм вражды.

Для журналиста и СМИ главным ориентиром должен быть общественный мотив – об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

В заявлении отмечается, что несмотря на заявления Совета прессы, направленные на продвижение этих принципов, к сожалению, во многих случаях наблюдается совершенно противоположная картина.

Подчеркивается, что журналисты и средства массовой информации, освещая заявления противоборствующих сторон, сделанные в социальных сетях, должны оценивать ситуацию через призму неприкосновенности частной жизни - этого требуют деликатность и профессионализм.

Профессиональный подход также предполагает определение того, в какой степени личная жизнь участников спора имеет общественное значение и обладают ли они статусом, при котором подобные вопросы могут считаться общественно значимыми. Отмечается, что подход к личной жизни лиц, чья деятельность носит общественный характер, отличается. В отношении этой категории допустимые пределы критики шире. Однако критика и подача материала должны быть обоснованными и не содержать элементов травли, оскорблений и клеветы, а также иных проявлений, противоречащих нормам правового государства и цивилизованного общества.

В заявлении Совета прессы отмечается, что ключевым вопросом является также мотив спора между сторонами. Журналист и средство массовой информации прежде всего должны учитывать, носит ли этот мотив общественный характер и не основан ли он на предвзятости. Следует принимать во внимание, что медийное освещение может соответствовать критерию общественной значимости лишь в случаях защиты здоровья и безопасности, ограждения общества от тяжких преступлений и злоупотреблений должностным положением, а также предотвращения серьёзного введения общества в заблуждение. В то же время в раздувании бытовых вопросов, подаче примитивных споров и демонстрации явлений, угрожающих нормам мирного сосуществования, отсутствует какой-либо общественный мотив - и не может быть.

Подчеркивается, что отличие СМИ и журналиста как распространителей информации от пользователей социальных сетей, делящихся сведениями, заключается в приоритетности общественных интересов и умении правильно оценивать общественный мотив в происходящих событиях и процессах. Отмечается, что если журналист дословно распространяет публикацию пользователя социальной сети, основанную на предвзятости или личной вражде, а также дополнительно публикует фотографии лиц, упомянутых в этом материале, но не имеющих отношения к сути вопроса, он тем самым становится инструментом углубления предвзятости и вражды, а также нарушает принципы неприкосновенности частной жизни.

Таким образом, различие между журналистом и пользователем социальной сети стирается - это наносит удар по авторитету медиа в обществе: «Если общество не может отличить средство массовой информации или журналиста от какого-либо профиля в социальной сети, распространяющего ложную, провокационную или предвзятую информацию, значит, доверие к журналистике утрачено. К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем именно такую ситуацию».

Совет прессы Азербайджана призвал журналистов и представителей медиа учитывать указанные положения, соблюдать «Правила этического поведения журналистов Азербайджана» и поддерживать высокий авторитет профессии.

