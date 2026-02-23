Новый мегапроект на Южном Кавказе и роль в нем Баку

Одним из заметных событий прошедшей недели стало подписание соглашения между американским промышленным конгломератом Honeywell International и компанией Black Sea Petroleum по проекту строительства нефтеперерабатывающего завода в грузинском черноморском посёлке Кулеви.

Предполагается, что будущий НПЗ будет производить авиационное топливо, бензин, дизельное и судовое топливо в соответствии с международными стандартами. На последующих этапах стороны намерены внедрить нефтехимические решения и технологии глубокой переработки нефти, что должно повысить глубину переработки и коммерческую эффективность комплекса.

Следует отметить, что строящийся НПЗ в Кулеви является одним из крупнейших промышленных проектов современной Грузии. Он реализуется при участии государственного Фонда развития Грузии и «Карту Банк».

Первая очередь предусматривает переработку до 1,2 млн тонн сырой нефти в год с последующим расширением мощности до 4 млн тонн. Общий бюджет проекта оценивается примерно в 600 млн долларов.

Политическая значимость сделки усиливается тем, что о её подписании было объявлено на фоне обсуждений в Европейском союзе возможных ограничительных мер в отношении операций через нефтяной терминал Кулеви в рамках нового пакета санкций против России. Речь идёт о терминале, который принадлежит и управляется компанией SOCAR — SOCAR Kulevi Oil Terminal. Поводом назывались операции с российской нефтью.

По данным Bloomberg, против жёсткого сценария выступают Италия и Венгрия, занимающие более осторожную позицию по санкционной линии. Примечательно, что они же являются одними из основных покупателей азербайджанской нефти и явно не желали бы нарушения ее поставок .

В то же время грузинская сторона категорически отвергает обвинения в обходе санкционного режима. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что нефтяной терминал Кулеви не используется для обхода санкций против РФ. По его словам, власти Грузии строго соблюдают санкционный режим, а многочисленные мониторинговые миссии из США, Европы и Великобритании подтвердили необоснованность обвинений. В этой связи Тбилиси направил европейским структурам полную информацию по операциям терминала.

На этом фоне начало сотрудничества грузинской стороны с американской корпорацией выглядит как недвусмысленный сигнал. С одной стороны, Тбилиси демонстрирует Брюсселю, что проект ориентирован на западные стандарты и прозрачность — настолько, что Вашингтон принимает в нём активное участие, снижая аргументацию сторонников санкционного давления. С другой стороны, Грузия даёт понять США, что готова расширять их экономическое и технологическое присутствие в стратегической инфраструктуре страны.

На фоне обсуждений возможной нормализации грузино-американских отношений Тбилиси фактически использует модель «вовлечения через инфраструктуру», стремясь закрепить интерес США в критически важном промышленном проекте. В этом контексте НПЗ в Кулеви превращается в элемент более широкой геоэкономической конфигурации в Черноморском регионе.

Хотя официально не объявлено, на какой нефти будет работать завод, с учётом региональной инфраструктуры всё более логичным выглядит сценарий ориентации на каспийскую, прежде всего азербайджанскую нефть.

Важную роль играет то, что рядом с площадкой будущего предприятия расположен терминал SOCAR, который уже много лет служит ключевым черноморским узлом перевалки азербайджанской нефти и нефтепродуктов.

Наличие стабильного источника поставок может существенно повлиять на себестоимость продукции. Готовая портовая инфраструктура хранения и перевалки делает вариант работы НПЗ на азербайджанской нефти наиболее экономически рациональным по сравнению с альтернативными источниками.

Таким образом, соглашение между Honeywell International и Black Sea Petroleum можно рассматривать не только как индикатор осторожного, но заметного сближения Тбилиси и Вашингтона, но и как свидетельство роста значимости Азербайджана. Баку постепенно становится не просто поставщиком нефти, а важным и надёжным партнёром, вокруг которого формируется инфраструктура экономического и энергетического сотрудничества в Черноморском пространстве.

Ильгар Велизаде