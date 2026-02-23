Азербайджано-иранская межправкомиссия обсудит в Баку совместные проекты

17-е заседание азербайджанской-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству начинается сегодня в Баку.

По сообщениям иранских медиа, в ходе двухдневного заседания планируется обсудить реализацию меморандума предыдущего заседания, а также расширение сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, водных ресурсов и инфраструктуры. В повестк- мост Келале–Агбенд, Аразский коридор, расширение 107-километрового маршрута Келале–Джульфа, плотина и электростанция «Худаферин», плотина «Гыз Галасы».

Для участия в заседании 22 февраля в Баку прибыла министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег с делегацией высокого уровня. Она возглавит заседание с иранской стороны, с азербайджанской - вице-премьер Шахин Мустафаев.

Источник: Azad Iran, IRIB News