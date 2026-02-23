Ильхам Алиев утвердил конвенцию ООН против киберпреступности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Конвенции ООН против киберпреступности – Усиление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием систем информационно-коммуникационных технологий, и в обмене доказательствами по тяжким преступлениям в электронной форме».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Данная конвенция была подписана 25 октября 2025 года в городе Ханой (Вьетнам).