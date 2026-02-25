Забытое архитектурное сокровище Барды: усадьба Бала бека Тагибейова

Азербайджан богат интересными памятниками архитектуры, отражающими многовековую историю и культурное разнообразие страны.

Архитектурное наследие разных эпох здесь отличается особой самобытностью, в которой переплетаются восточные традиции, европейские влияния и местные строительные школы. Особое место среди этого наследия занимают старинные дома и усадьбы, сохранившие дух своего времени и память о людях, их создавших.

Речь пойдёт об одном малоизвестном, но примечательном памятнике архитектуры, расположенном недалеко от города Барда.

Дом принадлежал Бала беку Тагибейову — представителю знатного рода, состоятельному и щедрому человеку, отличавшемуся широтой мировоззрения и искренней приверженностью к просвещению. Получив первоначальное религиозное образование, он продолжил обучение в реальном училище в Шуше. Впоследствии Бала бек занимал должности в различных государственных структурах.

Дом Бала бека Тагибейова является ярким образцом усадебной архитектуры конца XIX — начала XX века. В его облике гармонично сочетаются традиции местного строительного искусства, элементы эклектики и изысканные декоративные приёмы, придающие постройке особую выразительность и историческую ценность. Построенный в 1893 году недалеко от Барды, в селе Гасангая (Həsənqaya kəndi), этот дом стал не только семейной резиденцией, но и ярким символом своей эпохи. К сожалению, имя архитектора не сохранилось, однако само здание до сих пор остаётся выразительным свидетельством вкуса, статуса и амбиций его владельца.

Двухэтажное кирпичное здание расположено на участке площадью около двух гектаров. Окружающая территория с садовыми насаждениями усиливает усадебный характер комплекса. Часть строительных материалов была привезена из Грузии, что свидетельствует о серьёзном подходе к возведению усадьбы и её статусном характере.

Фасады выполнены из красного обожжённого кирпича с богатой пластикой кладки.

Главный вход подчеркнут деревянной верандой на опорах с балконом второго этажа, выполненной в традициях местного деревянного зодчества. Лёгкость деревянных конструкций вступает в выразительный диалог с тяжеловесностью кирпичного объёма. Балкон служил как функциональным, так и композиционным элементом, формируя вертикальный акцент фасада. Особое впечатление производит резная деревянная дверь, подчёркивающая представительный характер дома.

Важно отметить и кованые балконы, расположенные по левому и правому флангам здания, представляют собой выразительный художественный элемент, обогащающий фасадную композицию. Работы по металлу выполнены с тонкой проработкой орнаментальных мотивов, характерных для ремесленной традиции конца XIX — начала XX века. Как и в случае с деревянным балконом главного входа, ритмика металлического рисунка придаёт фасадам лёгкость и создаёт изящный контраст с массивной кирпичной кладкой.

Декоративная обработка достигается за счёт карнизов, поясков, сандриков, образующих ритмическую структуру фасадной поверхности. Верхняя часть здания завершена зубчатым парапетом с металлическим ажурным ограждением, что придаёт силуэту выразительность. Углы акцентированы пилястрами, усиливающими выразительность объёма. Оконные проёмы имеют вытянутые пропорции и оформлены кирпичными наличниками с профилированными завершениями. Ритм окон и большая площадь остекления, дополненные балконом-шушебендом, характерным для домов состоятельных владельцев, подчёркивают продуманность планировки и обеспечивают высокий уровень естественного освещения интерьеров в течение дня. Галерейные пристройки и открытые веранды создают лёгкость архитектуры.

Пространственная организация здания отличается логичной и функционально оправданной планировкой. Внутренние помещения отличаются значительной площадью и анфиладной системой взаимосвязи, характерной для усадебных домов. Просторные комнаты обеспечивали комфортное проживание. Высота этажей, превышает средние показатели жилых домов того времени. Особое внимание в планировке уделено проветриваемости помещений: сквозные осевые связи и окна на противоположных фасадах обеспечивают естественную циркуляцию воздуха, что особенно важно для климатических условий региона.

Интерьеры отличались высоким уровнем художественного убранства. Лестницу украшали чугунные перила художественного литья. Особую ценность представляли изразцовые печи-камины, причём в каждой комнате был установлен свой уникальный камин, отличавшийся рисунком и декоративным оформлением. Для сельской усадебной среды подобное решение было редкостью и свидетельствовало о проникновении городской культуры в провинцию. Камины не только украшали интерьеры, но и обеспечивали эффективное сохранение тепла, создавая в доме атмосферу уюта и благополучия.

Конструктивная система здания основана на несущих кирпичных стенах с деревянными перекрытиями; фундамент выполнен из бутового камня или кирпича, что обеспечивало прочность и долговечность постройки. Важно отметить, что особым признаком благоустройства стала собственная канализация — редкость для того времени.

После установления в Азербайджане советской власти Бала бек Тагизаде передал своё имущество государству.

В разные годы здесь размещались медицинские учреждения, и дом продолжил служить людям, сохранив при этом свою архитектурную ценность и историческое значение. Несмотря на прошедшие годы и непростую судьбу, народ попрежнему помнит Бала бека с уважением и тёплой благодарной памятью за его щедрость, мудрость и заботу о людях.

Дом Бала бека Тагибейова, являющийся значительным образцом региональной усадебной архитектуры, сохраняет своё историческое и художественное значение. Здание остро нуждается в реставрации с сохранением подлинных конструкций и декоративных элементов, чтобы сохранить его архитектурное и историческое наследие для будущих поколений. Это здание — уникальное свидетельство высокого уровня строительной культуры и художественного мастерства своей эпохи. Сохранение дома Бала бека Тагибейова имеет не только архитектурную, но и историкокультурную ценность, позволяя будущим поколениям прикоснуться к истории, традициям и наследию региона.

Автор Вахид Шукюров