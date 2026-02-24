Подозреваемый в связях с Эпштейном экс-генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший премьер-министр и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, в отношении которого начато расследование в связи с публикацией документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, пытался покончить с собой.
Об этом пишет портал iNyheter со ссылкой на источник.
Инцидент, по данным портала, произошел неделю назад. Политик был госпитализирован и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Ранее следователи Центрального управления Норвегии по экономическим и экологическим преступлениям провели обыски в доме Ягланда и на других принадлежащих ему объектах. Обнародованные документы по делу Эпштейна свидетельствуют, что Ягланд общался с ним, в частности, интересовался в переписке, может ли он помочь в финансировании покупки личного жилья. В комментарии норвежским СМИ Ягланд заявлял, что покупка в итоге была профинансирована за счет заемных банковских средств.
Источник: ТАСС
