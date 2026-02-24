24 февраля проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку заседания включено 10 вопросов.

1. О внесении изменений в Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании»;

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об изъятии земель для государственных нужд» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» и «О трудовых пенсиях»» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О недрах» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте»» (первое чтение).