Миршахин Агаев: «На азербайджанские телевизионные каналы устроили «крестовый поход»

Заслуженный журналист Азербайджана, генеральный директор Real TV Миршахин Агаев высказался на своей странице в социальной сети Facebook на тему критики азербайджанского телевидения.

«В социальных сетях телевидение подвергается непрерывным обвинениям. Люди, чьи полномочия не должны выходить за рамки функции зрителя, чье мышление ограничено «автолавочной литературой», а дальновидность соответствует уровню интернет-«телебудок», провозгласили себя «Особым аудиовизуальным советом». Они судят и осуждают телевидение, хотя большая часть тех недостатков, которые выставляются на обсуждение в соцсетях, на самом деле в эфире не проявляется. Подавляющее большинство унизительных моментов, достойных «скамьи подсудимых», - это продукты социальных сетей, либо созданные ими, либо переработанные ими; даже отдельные фрагменты телепередач, представленные в соцсетях, подпадают под это правило. Потому что эти фрагменты тоже вырваны из контекста и распространяются», - отмечает Миршахин Агаев.

Генеральный директор телеканала Real TV подчеркивает, что в результате происходящего «на телевизионные каналы устраивается своего рода «крестовый поход», отдельные каналы и ведущие подвергаются линчеванию»:

«И что мы наблюдаем дополнительно: присущую социальной медиа лицемерную двуличность. Здесь легко управляемое массовое двуличие. На цифровых платформах те, кто оскорбляет Азербайджан - от самых известных до самых малозаметных, кто пытается опорочить историческую победу народа перед самим народом, кто атакует фундамент нашего института семьи, - находятся за границей и представляют собой рупоры морального террора, но принципиально молчат, когда нужно, и вдруг появляются… Чтобы начать «крестовый поход» против телевидения».

«Повторяю: несмотря на то, что оскорбления, нарушение этики и пропаганда аморальности происходят в основном на цифровых платформах, в личных социальных аккаунтах, те, кто превращает телевидение в объект критики, делают это именно там — на Facebook, Instagram и подобных», - продолжает М.Агаев.

По мнению Миршахина Агаева, «первым и главным полем организации, пропаганды и поощрения грубости, аморальности, разрушения национально-нравственных ценностей и института семьи являются социальные сети»: «Несколько минутных эпизодов из многочасовых проектов некоторых телеканалов (…такие ситуации могут происходить в эфире любого телеканала мира) «выявляются» и с молниеносной скоростью попадают в соцсети. Далее, опираясь на известный алгоритм этой среды, пользователей, особенно коллективное сознание определённых групп, направляют исключительно к негативной оценке, что в конечном счёте ведёт к результатам, вредным с точки зрения национальной безопасности: вроде «Зачем нам телевидение?» или «Я не смотрю телевизор!». Всё это делается целенаправленно, используя возможности и волю цифровых платформ. Вы никогда не увидите, чтобы они рассказывали об успешных телепроектах или полезном опыте.

Такие темы им неинтересны. Те, кто превращает тиктокеров в «львов», а блогерам раздаёт рекламные доли, превращая их в «телекомпанию», вовсе не с другой планеты! Попытки дискредитировать телевидение сопровождаются финансированием или вознаграждением блогеров, тиктокеров и им подобных - как открыто, так и тайно, в офисе или даже в постели. Тиктокеры, блогеры и им подобные, которые на своих социальных аккаунтах бросают вызов друг другу, игнорируют правила и выдают оскорбления за критику, растут таким образом, превращаясь в «Биовульфа» - существо, с которым бороться становится крайне трудно».

М.Агаев отмечает, что «полиция борется с их деятельностью в тех её проявлениях, которые носят антинациональный и аморальный характер»: «Я уверен, что в будущем в этой сфере будут предприняты ещё более жёсткие меры. Потому что это также вопрос общественного порядка и безопасности: а что мы делаем для защиты наших моральных территорий? Практически ничего…»

«Что касается искренности большинства тех, кто на цифровых платформах якобы переживает за зрителя, лично я убедился в этом после публикации моей статьи «Bizi həmişə təzim pozasında görmək istəyənlər olub...», которая была посвящена месту телевидения (телевизора!) в обществе, семье и государстве. В ней были обращения как к зрителям, так и к самим телеканалам. За исключением одного-двух фактов, ожидаемого эффекта не произошло. Статья была опубликована на авторитетном портале, её прочитали – и на этом всё закончилось», - продолжает глава Real TV.

«Снова всё начинается: токсичные выбросы устремляются в общество через цифровые платформы и социальные сети, но… Цель - телевидение! Объект удара - телевидение! С традиционным лицемерием сетевой среды. Те «специалисты», которые молчаливо уклоняются от ответа на шантаж, оскорбления и фейковые атаки против государства, которые плюют на каждый кусочек нашего флага, боясь дать отпор, открыли фронт внутри страны.

Они объявили телевидению войну. Некоторые болтуны с увлечением обсуждают в эфире не песни вроде «Babam (читай: Рамиз Мехдиев) evlənir, 90 yaşında» от сестёр Гусейновых, а выступления свадебных певцов. Будто критикуют телевидение, но на самом деле собирают аудиторию, слушателей и читателей через цифровые платформы.

Глава Real TV подчеркивает, что «телевидению тоже нужна аудитория, телевидение тоже борется за зрителя, телевидение прекрасно понимает: если оно потеряет потребителя, соцсети его подхватят»: «Поэтому телевидению приходится бороться с теми, кто ведёт бой без правил, в рамках правил. Оно вынуждено! Но то же самое многократно делают цифровые платформы: пытаясь очернить телевидение, линчуя его, дискредитируя…»

«Социальные сети требуют от телевидения патриотических проектов, сами при этом продвигая тела! Конечно, телевидение должно сохранять свой уровень, а каналы не должны зависеть от услуг «чартерных звёзд», популярных на цифровых платформах (Instagram, Facebook и др.), не должны подстраиваться под примитивный вкус и снижать значимость имеющегося у них мощного ресурса - самого телевидения», - подчеркивает М.Агаев, отмечая, что ведущим на телевидении необходимо донести, что они несут ответственность за канал повсюду, включая собственные социальные аккаунты.

По мнению М.Агаева, «при этом активность и ловкость социальных сетей - тиктокеров, блогеров и им подобных - также должна приносить пользу государству»: «Где и как? Мы не живём в параллельных мирах. Мы все - азербайджанцы. Турал Садыглы, Севиндж Османгызы, Ганимат Заидов, Эмин и Мехман Гусейновы, Ильгар Гаджиев, Мухаммед Мирзали, Габиль Мамедов и другие также напали на свою родину - Азербайджан. Вместо того, чтобы устраивать внутри страны «зум-конференции» и ссориться по ненужным темам, ругаться друг с другом, следует осуждать действия тех, кто за рубежом использует микрофоны, камеры и телефоны как орудие против родины, и правильно направлять свою аудиторию».

«Эксперты», «телеведущие», «стражи национально-нравственных ценностей», которые каждый день всё холоднее, равнодушнее и безразличнее относятся к оскорблениям наших моральных ценностей, извините, но вы сами неискренни. Почему проявленное вами единство против оскорбительных высказываний одного-двух представителей шоу-бизнеса вы не демонстрируете против зарубежного мусора? Или же он не топчет наши семейные ценности, а вы, «уважаемые» пользователи, каждый раз линчуете телевидение, становясь «теле-критиками»?» - отмечает М.Агаев.

«Почему вы не даёте уроки морали и нравственности таким как Турал Садыглы, Севиндж Османгызы, Ганимат Заидов, Эмин и Мехман Гусейновы, Ильгар Гаджиев, Мухаммед Мирзали, Габиль Мамедов и других?!» - задается вопросом Миршахин Агаев, подчеркивая: «Отстаньте от телевидения! Занимайтесь своей работой! Если её нет - найдите себе дело. По крайней мере, телевидение - не ваша работа».

В завершение публикации М.Агаев отмечает следующее: «P.S. Мои коллеги с телевидения! Не обольщайтесь количеством просмотров. Подайте в суд на тех, кто намеренно вырывает из контекста и распространяет ваши проекты с дурным умыслом. Вас линчуют за то, что у вас украли! Они смотрят вас! А вы куда смотрите?».

