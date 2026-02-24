Завершено производство волоконно-оптического кабеля для прокладки по дну Каспия - ФОТО

Завершено производство волоконно-оптического кабеля, предназначенного для прокладки по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин сообщил, что в настоящее время кабель интегрируется с дополнительными конструктивными элементами.

Он добавил: «Мы реализуем проект по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Это прямое соединение между телекоммуникационными инфраструктурами двух стран, которое одновременно укрепит региональную связность и повысит стабильность транзита данных между Азией и Европой».

По словам председателя правления, за последний год совместно с азербайджанскими коллегами были проведены морские и прибрежные исследования, определены маршрут и протяженность кабеля, получены необходимые разрешения, подготовлены проектные решения и инфраструктура.

В декабре прошлого года в Актау прошли общественные слушания, по результатам которых было выдано экологическое разрешение.

«Производство кабеля завершено. В настоящее время он интегрируется с дополнительными элементами конструкции, имеются образцы для испытаний. Отработана логистика для доставки на Каспийское море, арендовано судно, модернизация и подготовка которого к работе начнется в ближайшие дни», — заявил глава «Казахтелекома».