Состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных ОАО «Азерхалча» для Шушинской мечети - ФОТО

24 февраля при организации Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects в Шабранском филиале Открытого акционерного общества «Азерхалча» состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных для Шушинской мечети. Ковры являются плодом совместной деятельности творческого коллектива и ткачей ОАО «Азерхалча».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, церемония срезки ковров прошла с участием Лейлы Алиевой. Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью мастерской, пообщалась с ткачами и, нанеся последние петли на ковры, сотканные для Шушинской мечети, приняла участие в церемонии их срезки.

Отметим, что ковры, предназначенные для интерьера второго этажа Шушинской мечети, сотканы на основе специального дизайна в соответствии с национальными традициями ковроткачества. Ширина каждого ковра составляет 12 метров, длина - 19, общая длина двух ковров - 38 метров. Работа над этими коврами, предназначенными для части мечети, отведенной для молитвы женщин, началась 21 января 2025 года. В создании двух ковров, сотканных в Шабране, принимали участие около 50 ткачих, которыми было нанесено почти 50 млн петель. Ковры являются олицетворением высокого профессионализма и воплощением богатого художественного наследия азербайджанского искусства ковроткачества. Для их полного изготовления были специально заказаны два новых ткацких станка в совершенно новом, уникальном стиле. Станки были изготовлены именно для ОАО «Азерхалча» группой специалистов, приглашенных из-за рубежа.

Напомним, что в этом месяце при участии Лейлы Алиевой состоялась церемония срезки со станка круглого ковра ручной работы диаметром 22,17 метра, изготовленного для первого этажа Шушинской мечети и не имеющего аналогов в мировой истории ковроткачества. Это уникальное произведение искусства было создано по мотивам Карабахской группы ковров и на основе орнаментов «Хатаи». В процессе изготовления ковра принимали участие 150 ткачих, на него было нанесено примерно 60 млн петель.