 Состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных ОАО «Азерхалча» для Шушинской мечети - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных ОАО «Азерхалча» для Шушинской мечети - ФОТО

First News Media13:13 - Сегодня
Состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных ОАО «Азерхалча» для Шушинской мечети - ФОТО

24 февраля при организации Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects в Шабранском филиале Открытого акционерного общества «Азерхалча» состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных для Шушинской мечети. Ковры являются плодом совместной деятельности творческого коллектива и ткачей ОАО «Азерхалча».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, церемония срезки ковров прошла с участием Лейлы Алиевой. Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью мастерской, пообщалась с ткачами и, нанеся последние петли на ковры, сотканные для Шушинской мечети, приняла участие в церемонии их срезки.

Отметим, что ковры, предназначенные для интерьера второго этажа Шушинской мечети, сотканы на основе специального дизайна в соответствии с национальными традициями ковроткачества. Ширина каждого ковра составляет 12 метров, длина - 19, общая длина двух ковров - 38 метров. Работа над этими коврами, предназначенными для части мечети, отведенной для молитвы женщин, началась 21 января 2025 года. В создании двух ковров, сотканных в Шабране, принимали участие около 50 ткачих, которыми было нанесено почти 50 млн петель. Ковры являются олицетворением высокого профессионализма и воплощением богатого художественного наследия азербайджанского искусства ковроткачества. Для их полного изготовления были специально заказаны два новых ткацких станка в совершенно новом, уникальном стиле. Станки были изготовлены именно для ОАО «Азерхалча» группой специалистов, приглашенных из-за рубежа.

Напомним, что в этом месяце при участии Лейлы Алиевой состоялась церемония срезки со станка круглого ковра ручной работы диаметром 22,17 метра, изготовленного для первого этажа Шушинской мечети и не имеющего аналогов в мировой истории ковроткачества. Это уникальное произведение искусства было создано по мотивам Карабахской группы ковров и на основе орнаментов «Хатаи». В процессе изготовления ковра принимали участие 150 ткачих, на него было нанесено примерно 60 млн петель.

Поделиться:
341

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного ...

Общество

Группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО

Мнение

Ходжалы - преступление без срока давности: 366-й полк в цепи преступлений против ...

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 26 февраля?

Общество

Названа дата завершения всех социальных выплат за текущий месяц

АЖД назначает дополнительные рейсы на указанные даты - ФОТО

Группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО

В Париже почтена память жертв Ходжалинской трагедии - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Передачи Эльгиза и Толика закрываются

​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

Последние новости

Названа дата завершения всех социальных выплат за текущий месяц

Сегодня, 15:33

Стивен Хокинг упомянут в файлах Эпштейна: Опубликовано новое фото учёного на острове - ФОТО

Сегодня, 15:30

В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

Сегодня, 15:27

АЖД назначает дополнительные рейсы на указанные даты - ФОТО

Сегодня, 15:22

Группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО

Сегодня, 15:00

Обезьянка Панч и вечная Украина: клинический случай Марии Захаровой

Сегодня, 14:55

В Париже почтена память жертв Ходжалинской трагедии - ФОТО

Сегодня, 14:50

Ходжалы - преступление без срока давности: 366-й полк в цепи преступлений против Азербайджана

Сегодня, 14:45

Начштаба ВС Ирана - Папикяну: Присутствие внерегиональных держав в регионе является источником нестабильности

Сегодня, 14:35

Какой будет погода в Азербайджане 26 февраля?

Сегодня, 14:32

Зеленский назвал возможный срок следующего раунда переговоров с Россией

Сегодня, 14:25

В Иране опровергли заявление Трампа о создании ракеты, способной долететь до США

Сегодня, 14:23

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

Сегодня, 14:03

Забытое архитектурное сокровище Барды: усадьба Бала бека Тагибейова

Сегодня, 13:58

В Казахстане разбился Су-30СМ

Сегодня, 13:23

Состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных ОАО «Азерхалча» для Шушинской мечети - ФОТО

Сегодня, 13:13

В Японии открылась школа с аниме-преподавателями - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

Ходжалинская трагедия: события, международные свидетельства и информационный прорыв

Сегодня, 12:55

В Лянкяране оползень повредил дорогу, связывающую семь сел с центром

Сегодня, 12:27

«Мы больше не справляемся сами»: мать просит спасти сына, который семь лет не выходит из дома

Сегодня, 12:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50