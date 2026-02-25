Начштаба ВС Ирана - Папикяну: Присутствие внерегиональных держав в регионе является источником нестабильности

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави предупредил, что Иран нанесет тяжелые потери любому противнику в случае возобновления военной агрессии, сообщает Tasnim.

На встрече с министром обороны Армении Суреном Папикяном, состоявшейся в Тегеране, генерал-майор Мусави назвал Иран и Армению давними соседями с глубокими историческими связями.

Он сказал, что сотрудничество между странами региона способствует региональной безопасности и стабильности, и подтвердил готовность Ирана расширять военное сотрудничество с вооруженными силами Армении.

Иранский командующий охарактеризовал присутствие внерегиональных держав как противоречащее интересам региональных государств и являющееся источником нестабильности и отсутствия безопасности.

Мир отходит от однополярного порядка и односторонности, заявил высокопоставленный генерал, добавив, что Соединенные Штаты не желают мириться с этим изменением и пытаются навязать свое господство с помощью незаконных мер, несмотря на неизбежность выхода за рамки однополярной системы. Комментируя 12-дневную войну в июне 2025 года, генерал Мусави сказал, что, несмотря на понесенный ущерб и гибель командиров, преданных своему делу ученых и ни в чем не повинных гражданских лиц, вооруженные силы Ирана вынудили врага призвать к прекращению огня.

Командующий добавил, что Иран никогда не развязывал войну и ранее стремился предотвратить эскалацию и уменьшить потери, но сказал, что действия США привели к изменению подхода. Он предупредил, что в случае повторения ошибки Иран нанесет врагу тяжелые потери.

Коснувшись событий на Южном Кавказе, глава администрации сказал, что Иран искренне рад мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, Папикян сказал, что безопасность и мир в регионе приносят пользу всем государствам региона и что Армения поддерживает и приветствует мирный процесс. Он охарактеризовал Иран и Армению как двух естественно преданных соседей и сказал, что стабильность и нерушимость их общих границ имеют жизненно важное значение.

Обе стороны подчеркнули необходимость расширения двустороннего сотрудничества в различных областях обороны, включая техническую сферу и подготовку кадров.

Источник: news.am