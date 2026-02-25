В Париже почтена память жертв Ходжалинской трагедии - ФОТО

В театре La Tour Eiffel в Париже состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии, организатором которого выступило посольство Азербайджана во Франции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на мероприятии, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева обратила внимание на то, что Ходжалинский геноцид, одно из самых ужасных преступлений против человечности прошлого столетия, был совершен во время агрессии Армении против Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. По ее словам, в ту ночь были зверски убиты 613 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, сотни людей были взяты в заложники, а судьба более 150 человек до сих пор остается неизвестной.

Посол отметила, что международная информационная кампания «Справедливость к Ходжалы!», инициированная Лейлой Алиевой, служит для информирования мирового сообщества о трагедии. Цель кампании – дача международной политико-правовой оценки событиям в Ходжалы, привлечение виновных к ответственности и сохранение памяти о жертвах. Подчеркивалось, что Ходжалинская трагедия оставила глубокий след в сознании азербайджанского общества и каждый год 26 февраля – в День Ходжалинского геноцида – в нашей стране и за рубежом проводятся памятные церемонии. Некоторые страны и международные организации признали это событие геноцидом и преступлением против человечности, напомнила дипломат.

Она также добавила, что Азербайджан продвигает мирную повестку в регионе, и заявила, что преступления, совершенные против нашего народа, не будут забыты, память о жертвах всегда будет свято храниться в сердцах.

На мероприятии присутствовали французские политические и общественные деятели, представители местной общественности и азербайджанской общины.

Памятная церемония продолжилась программой классической музыки. Виолончелист Джамал Алиев и пианистка Эдже Дагыстан исполнили произведения зарубежных композиторов, а также образцы азербайджанского музыкального фольклора.