Схема движения восьми автобусных маршрутов в Баку временно изменится

В связи с траурной церемонией, посвященной 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, будет введено ограничение на движение транспортных средств на улицах, пересекающих, примыкающих и параллельных проспекту Ходжалы: Мехди Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Сообщается, что из-за ограничений движение регулярных автобусных маршрутов № 4, 10, 21, 30, 32, 46, 49 и 120 будет организовано по альтернативным улицам:

Маршрут № 4

Баку Белый город - м/с «Нариман Нариманов»: пр-т 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по своей схеме движения.

м/с «Нариман Нариманов» - Баку Белый город: пр-т Нефтяников - пр-т 8 Ноября - ул. Хагани Рустамова («Boulevard Hotel Baku») - ул. 1-я Зеленая Островная (1-ci Yaşıl ada), далее по своей схеме движения.

Маршрут № 10

Баку Белый город - жилой комплекс Ясамал (MİDA): пр-т 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по своей схеме движения.

Жилой комплекс Ясамал (MİDA) - Баку Белый город: пр-т Нефтяников - пр-т 8 Ноября - ул. Хагани Рустамова («Boulevard Hotel Baku»), далее по своей схеме движения.

Маршрут № 21

м/с «Ахмедлы» - ТПУ «28 Мая»: пр-т 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по своей схеме движения.

Маршрут № 30

м/с «Халглар Достлугу» - ТПУ «28 Мая»: пр-т Бабека - ул. Юсифа Сафарова, далее по своей схеме движения.

ТПУ «28 Мая» - м/с «Нефтчиляр»: ул. Юсифа Сафарова - пр-т Бабека, далее по своей схеме движения.

Маршрут № 32

м/с «Нефтчиляр» - ТПУ «28 Мая»: пр-т 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по своей схеме движения.

ТПУ «28 Мая» - м/с «Нефтчиляр»: пр-т Нефтяников - пр-т 8 Ноября, далее по своей схеме движения.

Маршрут № 46

Пос. Гюнешли - ТПУ «28 Мая»: пр-т 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по своей схеме движения.

ТПУ «28 Мая» - пос. Гюнешли: пр-т Нефтяников - пр-т 8 Ноября, далее по своей схеме движения.

Маршрут № 49

Школа № 68 (Сабунчинский р-н) - ТПУ «28 Мая»: ул. Наджафгулу Рафиева - пр-т 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по своей схеме движения.

ТПУ «28 Мая» - школа № 68: пр-т Нефтяников - пр-т 8 Ноября - ул. Наджафгулу Рафиева, далее по своей схеме движения.

Маршрут № 120

Пос. Говсан - ТПУ «28 Мая»: пр-т 8 Ноября - ул. Афияддина Джалилова - ул. Юсифа Сафарова - ул. 28 Мая, далее по своей схеме движения.