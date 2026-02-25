В Омане 20 верблюдов дисквалифицированы с конкурса красоты за ботокс

Двадцать верблюдов были дисквалифицированы с конкурса красоты в Омане после выявления у животных следов косметических процедур.

Об этом сообщили организаторы соревнований и ветеринарные специалисты, участвовавшие в проверке, пишет Daily Mail.

Конкурсы красоты верблюдов широко распространены в странах Персидского залива и считаются важной частью культурного наследия бедуинов. В подобных мероприятиях участвуют тысячи животных, а призовые фонды достигают миллионов долларов, что усиливает конкуренцию среди заводчиков.

По данным организаторов, на соревнованиях в Маскате некоторые владельцы животных попытались получить преимущество, прибегнув к запрещенным вмешательствам. В частности, у верблюдов обнаружили инъекции ботокса для увеличения губ, миорелаксанты для изменения выражения морды, а также силиконовые и восковые наполнители для корректировки формы горба.

Организаторы подчеркнули, что любые формы искусственного улучшения внешности верблюдов противоречат правилам и рассматриваются как мошенничество.