Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе - ФОТО

First News Media10:53 - Сегодня
24 февраля Лейла Алиева приняла участие в ифтаре в Губе вместе с семьями шехидов и общественностью района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Лейла Алиева приняла участие в приготовлении блюд для ифтара вместе с волонтерами проекта «Наша кухня». На церемонии, где обсуждались духовные ценности священного месяца Рамазан, был проведен ифтар вместе с жителями и прочитаны молитвы.

Жители выразили искреннюю благодарность за организованный ифтар и проявленное внимание.

