В канцелярии президента Польши украли свыше $140 тыс.

Свыше 500 тыс. злотых (около $141 тыс.) были украдены из кассы в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого.

Об этом со ссылкой на окружную прокуратуру Варшавы сообщает газета Gazeta Wyborcza.

"Уже допрашиваются первые свидетели, устанавливается точная сумма ущерба и количество пострадавших", - приводит издание слова прокурора Петра Скибы.

Обстоятельств этого преступления Gazeta Wyborcza не приводит, ссылаясь на тайну следствия. По информации газеты, в преступлении могли быть замешаны несколько служащих президентской канцелярии.

Источник: ТАСС