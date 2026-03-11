Группа жителей переселена в ходжалинское село Ханабад - ФОТО

11 марта в село Ханабад Ходжалинского района прибыла очередная группа переселенцев.

Как сообщили региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в родной край вернулась 21 семья в составе 103 человек.

В городе Ходжалы жителям были вручены ключи от новых квартир.

Выступая на мероприятии, заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Махмуд Эфендиев заявил, что масштабные восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, ускоряются с каждым днем, и главная цель реализуемых проектов – обеспечить возвращение бывших вынужденных переселенцев на родину в кратчайшие сроки и создать устойчивую среду проживания в регионе. Было отмечено, что в рамках программ восстановления и строительства, реализуемых под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, строятся новые населенные пункты, создается современная инфраструктура и обеспечиваются все необходимые условия для комфортной жизни населения. Восстановленные частные дома для семей, переселившихся в село Ханабад, обеспечены всеми необходимыми коммуникациями.

Вернувшиеся в родной край жители выразили благодарность за созданные государством условия и отметили, что испытали радость возвращения на земли предков спустя много лет.