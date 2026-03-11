Рейтинг Forbes: 10 богатейших людей мира в 2026 году

Forbes USA опубликовал 40-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров.

Лидер рейтинга самых богатых миллиардеров мира - снова Илон Маск. На втором и третьем местах расположились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. На четвертое место опустился Джефф Безос (в прошлом году он был третьим), а вернувшийся в том году в тройку лидеров Марк Цукерберг (в 2025-м он был №2) в этом году лишь пятый.

Отмечается, что благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, бурному росту рынков и благоприятной налогово-бюджетной политике в этом году в список богатейших людей мира вошли рекордные 3428 предпринимателей, инвесторов и наследников, что на 400 человек больше, чем в 2025 году. Они богаче, чем когда-либо, их состояние оценивается в рекордные 20,1 трлн долларов, что на 4 трлн больше больше, чем в прошлом году.

Больше всего миллиардеров в США - снова рекордные 989, в том числе 15 из топ-20. На втором месте Китай, включая Гонконг, - 610, а на третьем - Индия (229).

ТОП 10 богатейших людей мира по рейтингу Forbes выглядит следующим образом:

Илон Маск - 839 млрд долларов; источник состояния - Tesla, SpaceX Ларри Пейдж - 257 млрд долларов; источник состояния - Google Сергей Брин - 237 млрд долларов; источник состояния - Google Джефф Безос - 224 млрд долларов; источник состояния - Amazon.com Марк Цукерберг - 222 млрд долларов; источник состояния - Meta Ларри Эллисон - 190 млрд долларов; источник состояния - Oracle Бернар Арно и семья - 171 млрд долларов; источник состояния - LVMH Дженсен Хуанг - 154 млрд долларов; источник состояния - полупроводники Уоррен Баффет - 149 млрд долларов, источник состояния - Berkshire Hathaway Амансио Ортега - 143,3 млрд долларов, источник состояния - Zara

Подробный рейтинг долларовых миллиардеров доступен по ссылке.

Источник: Forbes

Читайте по теме:

Вагит Алекперов вошел в тройку богатейших россиян