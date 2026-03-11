США допускают, что удар по иранской школе нанесли их боеприпасом

США склоняются к выводу о том, что удар по школе для девочек в Иране был нанесен американским боеприпасом, сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

"Согласно предварительным выводам администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, становится все более вероятным, что при атаке был использован американский боеприпас", - сообщили телеканалу два источника, знакомые с ходом расследования.

В настоящий момент выясняется, могли ли удары по школе стать результатом использования ошибочных разведданных или неправильного наведения на цель, отметили источники.

По данным собеседников телеканала, представители Белого дома сообщили членам конгресса на закрытой встрече на прошлой неделе, что США били по району, где расположена школа. Кроме того, чиновники администрации заявили, что Израиль не несет ответственности за бомбардировку школы, это же подтвердили неназванные израильские военные.

В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.

По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару.

Источник: РИА Новости